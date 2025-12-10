Вне зоны доступа: В Германии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

Пункт мирного плана о вступлении Украины в ЕС через два года не реализуем на практике, заявил НСН депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Украина без вариантов не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году, заявил НСН в комментарии депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер. Так он прокомментировал утечку в СМИ параметров сделки с Россией, которые США обсуждают с Украиной и которые Дональд Трамп настоятельно рекомендовал изучить Владимиру Зеленскому.

Документ оказался в распоряжении Washington Post. Сред заявленных пунктов - вступление Украины в Евросоюз уже в 2027 году (Венгрия – против, но США рассчитывают «продавить»); гарантии безопасности от США по аналогии со статьей НАТО о коллективной безопасности; создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения от Донбасса до Херсона. «Обмен территориями» либо «корейский» сценарий.

«Вступление Украины в ЕС в 2027 году на практике нереалистично. Она не отвечает сейчас ключевым критериям членства — прежде всего по верховенству права, независимости институтов и борьбе с коррупцией. Именно поэтому в обычной практике ЕС такие процессы занимают годы. Кроме того, вступление потребует единогласия всех 27 государств и масштабных финансовых обязательств. На это Европейский союз пока явно не готов. В ближайшее время фактически возможен лишь дальнейший этап ассоциации, но не полноправное членство», - отметил собеседник НСН.

Как отметил баварский депутат, формально любой член ЕС может заблокировать расширение, и несколько правительств уже выражали серьёзные сомнения в плане Украины.

«Прежде всего, это страны, которые опасаются бюджетных нагрузок и конкуренции для своего сельскохозяйственного сектора. В Нидерландах, Франции и частично в Польше общественная поддержка украинского членства низкая. Даже если они не выступят открыто против, их позиция способна затянуть процесс на неопределённый срок», - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, ускоренный прием Украины поставит под вопрос сам принцип равных правил для вступления в ЕС.

«Ускоренный политический вход для Украины без выполнения стандартных требований неизбежно вызовет вопросы у других кандидатов — от Балкан до Грузии. Они вполне справедливо спросят, почему их держат в ожидании годами, а для Украины создают исключение. Именно поэтому единственный юридически корректный путь — поэтапная интеграция и ассоциация, а не политически мотивированное «мгновенное» членство», - заключил Ульрих Зингер.

Дональд Трамп в интервью изданию Politico 9 декабря призвал Владимира Зеленского «начать шевелиться» и соглашаться на предлагаемые условия мирного урегулирования, поскольку он «проигрывает» России. Президент США сообщил, что американская делегация недавно передала Киеву обновленный вариант мирного плана, но на момент интервью Зеленский с ним не ознакомился. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Трамп также подчеркнул, что пришло время провести на Украине президентские выборы.

Кроме того, президент США усиливает давление и на европейских союзников Киева. В интервью Politico Дональд Трамп заявил, что во многих аспектах европейцы «не справляются со своей работой», он назвал непродуктивными их обсуждения мирного урегулирования на Украине.

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ТрампЕвросоюзУкраина

