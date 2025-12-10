«Вступление Украины в ЕС в 2027 году на практике нереалистично. Она не отвечает сейчас ключевым критериям членства — прежде всего по верховенству права, независимости институтов и борьбе с коррупцией. Именно поэтому в обычной практике ЕС такие процессы занимают годы. Кроме того, вступление потребует единогласия всех 27 государств и масштабных финансовых обязательств. На это Европейский союз пока явно не готов. В ближайшее время фактически возможен лишь дальнейший этап ассоциации, но не полноправное членство», - отметил собеседник НСН.

Как отметил баварский депутат, формально любой член ЕС может заблокировать расширение, и несколько правительств уже выражали серьёзные сомнения в плане Украины.

«Прежде всего, это страны, которые опасаются бюджетных нагрузок и конкуренции для своего сельскохозяйственного сектора. В Нидерландах, Франции и частично в Польше общественная поддержка украинского членства низкая. Даже если они не выступят открыто против, их позиция способна затянуть процесс на неопределённый срок», - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, ускоренный прием Украины поставит под вопрос сам принцип равных правил для вступления в ЕС.

«Ускоренный политический вход для Украины без выполнения стандартных требований неизбежно вызовет вопросы у других кандидатов — от Балкан до Грузии. Они вполне справедливо спросят, почему их держат в ожидании годами, а для Украины создают исключение. Именно поэтому единственный юридически корректный путь — поэтапная интеграция и ассоциация, а не политически мотивированное «мгновенное» членство», - заключил Ульрих Зингер.