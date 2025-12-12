ЗОНА ЗЕЛЕНСКОГО И РЕФЕРЕНДУМ

Подробности мирного плана по Украине Дональда Трампа из 28 пунктов были обнародованы в конце ноября. Этот план предполагал признания Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями, «заморозку» Херсонской и Запорожской областей по линии соприкосновения, а также создание демилитаризованной буферной зоны под контролем России. Киеву и его европейским друзьям не понравилось такое предложение, и с тех пор происходят различные корректировки плана.

Теперь уже Украина предложила США создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону». Лидер киевского режима Владимир Зеленский заговорил в этой связи о референдуме, хотя ранее отвергал любые территориальные потери Украины.

«Пойдет ли Украина на “свободную экономическую зону” на Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», — внезапно разразился Зеленский.

При этом он назвал «справедливой» позицию «стоим там, где стоим, то есть на контактной линии», видимо, намекая на то, что Россия освободила еще не всю территорию ДНР. По утверждению Зеленского, в российско-украинском урегулировании осталось всего два несогласованных пункта: о принадлежности Донбасса и Запорожской АЭС.

СМИ выяснили, о какой «зоне» в ДНР идет речь в украинском предложении Трампу. По данным издания Politico, Украина передала США план мирного урегулирование из 20 пунктов. Там говорится и о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны», куда могли бы инвестировать американские бизнесмены. Издание полагает, что Россия не согласится на такую идею.

Со своей стороны, издание Financial Times (FT) раскрыло подробности предполагаемого создания «демилитаризованной зоны» вдоль линии соприкосновения. По его данным, план США предполагает, что эта зона будет международно признанной территорией России, при этом российских войск там не будет.

ПИОНЕР И «СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ»

На тему украинского референдума уже высказался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун», - написал Медведев в соцсети X, задавшись вопросом: сколько еще это будет терпеть Америка?

Америка пока терпит и даже обещает помочь Украине с гарантиями безопасности в рамках соглашения с Россией, при этом в Бело доме указывают, что Трамп сильно разочарован.

«Президент крайне разочарован действиями обеих сторон в этом конфликте (…) Он хочет действий (вместо разговоров). Он хочет, чтобы этот конфликт закончился», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.