Трамп: «Свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать

Многие хотели бы создания «свободной экономической зоны» в Донбассе, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Ушаков: Весь Донбасс — российский

Как отметил политик, ситуация с СЭЗ очень сложная, но такая зона будет работать.

«И очень многие люди хотят, чтобы она работала», - указал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что план по урегулированию на Украине содержит пункт о создании демилитаризованной СЭЗ в Донбассе.

ФОТО: AP / ТАСС
