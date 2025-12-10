Успеть к Рождеству: Трамп дал Зеленскому «считанные дни» на ответ по мирному плану
Трамп торопит Зеленского с ответом по мирному соглашению, намекая на выборы на Украине. Путин пообещал довести СВО до логического завершения, а Зеленский признал, что у Украины нет ресурсов для «возвращения Крыма».
Президент США Дональд Трамп предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому «несколько дней» для реакции на предложенный Вашингтоном мирный план, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания отмечают, что американская сторона настаивает на быстром принятии решения, рассчитывая завершить переговоры к католическому Рождеству (25 декабря).
Европа же считает, что России, США и Украине могут потребоваться «недели или месяцы», чтобы разрешить противоречия по поводу ключевых пунктов мирного плана, сообщает The Wall Street Journal.
ЗЕЛЕНСКИЙ: РОЖДЕСТВО ИЛИ ВЫБОРЫ
Зеленский ранее сообщил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер призывали его оперативно выразить позицию по предложениям США. По словам украинского президента, на Киев оказывается давление с требованием ускорить ответ.
При этом позднее на Украине уточнили, что дедлайна в «считанные дни» все-таки нет. Вашингтон хочет как можно скорее получить ответ от Украины по мирному плану, но четкого дедлайна и ориентира на Рождество никто не ставил, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник. При этом Киев признает желание Трампа поскорее решить этот вопрос.
Сам Трамп тоже не скрывает, что не намерен медлить, он пытается оказывать на украинского коллегу давление всеми доступными способами.
Накануне президент США с уверенностью заявил, что настало время провести выборы на Украине. Более того, он подчеркнул, что власти Украины используют конфликт с Россией, чтобы не проводить голосование.
«Я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит», - ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос издания Politico.
В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что страна сможет провести выборы уже в ближайшие месяцы, если западные партнеры помогут обеспечить необходимый уровень безопасности. По словам Зеленского, при содействии США и европейских государств Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней. Он отметил, что ключевым препятствием остается безопасность — организация выборов под обстрелами и ракетными атаками требует специальных решений. Отдельно он упомянул проблему участия в голосовании военнослужащих и необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы легитимность процесса.
«Я всегда готов», - заключил украинский лидер.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский окончательно растерял доверие соотечественников, у него отрицательный рейтинг. Более того, он понимает, что вряд ли останется живым, и попытается сбежать из страны. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Зеленский победит на выборах только в другой жизни. У него отрицательный рейтинг. Люди уже устали и понимают, что за него голосовали, потому что видели в нем мир. А если сейчас проголосуют за Зеленского, то надо тогда признать, что голосовать будут за бусификацию, за смерти соотечественников, за разрушенные города, за то, что Зеленский занимается мародерством. Во время выборов всплывут две цифры — количество погибших, а там не 46 тысяч, как он говорил недавно, и украденные миллиарды», - отметил он.
Собеседник НСН уверен, что у США есть масса способов добиться отставки Зеленского.
«Способов добиться отставки Зеленского очень много. В частности, это обвинение в коррупции. ФБР может возбудить уголовное дело, поскольку там задействованы в том числе и американские деньги, а это уже юрисдикция США», - добавил он.
ПОПРАВКИ К МИРНОМУ ПЛАНУ
На фоне «расстройств» и заявлений Трампа Зеленский позднее заявил, что Киев завершает работу над своими поправками к американскому мирному плану и намерен передать их Вашингтону уже в среду, 10 декабря. По его словам, над документом сейчас работают советники, и обновленный вариант будет готов в ближайшие сутки.
В своем заявлении он подчеркнул, что у Киева сейчас нет военных возможностей «для возвращения» Крыма. Украинский лидер заявил, что попытка силой изменить ситуацию привела бы к огромным потерям, на что он не готов идти.
Зеленский также указал, что перспективы вступления Украины в НАТО остаются неопределенными из-за позиции ряда стран альянса. По его словам, ни США, ни некоторые другие государства пока не поддерживают принятие Украины. При этом он отметил, что Россия также не согласится на такой шаг. Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году, однако генеральный секретарь блока Марк Рютте недавно подтвердил отсутствие консенсуса среди членов союза — в частности, против членства Киева выступает Венгрия.
Что касается территориальных уступок, Зеленский признает невозможность вернуть Крым, но исключает эти пункты из мирного плана Трампа. Ранее Зеленский после европейских переговоров с Великобританией, Францией и Германией поспешил сообщить журналистам, что мирный план от США пришлось сократить на восемь пунктов, которые никак не удовлетворяли украинскую сторону.
«Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп имеет свое представление о завершении конфликта. По словам Зеленского, Украина не готова «отдавать какие-то территории».
При этом Москва дает понять, что мирное соглашение не будет нарушать интересы национальной безопасности, от ключевых пунктов плана российская сторона не намерена отказываться.
Россия доведет СВО до логического завершения, до достижения целей, заявил президент РФ Владимир Путин 9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения цели специальной военной операции», — заявил он.
Путин подчеркнул, что Донбасс изначально входил в состав РСФСР, однако затем Владимиром Лениным было принято решение передать территорию Украине. Президент также напомнил о событиях 2014 года.
«Дело в людях. В людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году и против них начали воевать. Причем воевать начали с использования артиллерии, тяжелой техники, танков и самолетов. Вот с чего всё началось», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Москва вынуждена добиваться завершения этого конфликта вооруженным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова к мирным переговорам.
