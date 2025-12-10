При этом позднее на Украине уточнили, что дедлайна в «считанные дни» все-таки нет. Вашингтон хочет как можно скорее получить ответ от Украины по мирному плану, но четкого дедлайна и ориентира на Рождество никто не ставил, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник. При этом Киев признает желание Трампа поскорее решить этот вопрос.

Сам Трамп тоже не скрывает, что не намерен медлить, он пытается оказывать на украинского коллегу давление всеми доступными способами.

Накануне президент США с уверенностью заявил, что настало время провести выборы на Украине. Более того, он подчеркнул, что власти Украины используют конфликт с Россией, чтобы не проводить голосование.

«Я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит», - ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос издания Politico.

В ответ на это Владимир Зеленский сообщил, что страна сможет провести выборы уже в ближайшие месяцы, если западные партнеры помогут обеспечить необходимый уровень безопасности. По словам Зеленского, при содействии США и европейских государств Украина будет готова к голосованию в течение 60-90 дней. Он отметил, что ключевым препятствием остается безопасность — организация выборов под обстрелами и ракетными атаками требует специальных решений. Отдельно он упомянул проблему участия в голосовании военнослужащих и необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы легитимность процесса.

«Я всегда готов», - заключил украинский лидер.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский окончательно растерял доверие соотечественников, у него отрицательный рейтинг. Более того, он понимает, что вряд ли останется живым, и попытается сбежать из страны. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Зеленский победит на выборах только в другой жизни. У него отрицательный рейтинг. Люди уже устали и понимают, что за него голосовали, потому что видели в нем мир. А если сейчас проголосуют за Зеленского, то надо тогда признать, что голосовать будут за бусификацию, за смерти соотечественников, за разрушенные города, за то, что Зеленский занимается мародерством. Во время выборов всплывут две цифры — количество погибших, а там не 46 тысяч, как он говорил недавно, и украденные миллиарды», - отметил он.

Собеседник НСН уверен, что у США есть масса способов добиться отставки Зеленского.

«Способов добиться отставки Зеленского очень много. В частности, это обвинение в коррупции. ФБР может возбудить уголовное дело, поскольку там задействованы в том числе и американские деньги, а это уже юрисдикция США», - добавил он.

ПОПРАВКИ К МИРНОМУ ПЛАНУ

На фоне «расстройств» и заявлений Трампа Зеленский позднее заявил, что Киев завершает работу над своими поправками к американскому мирному плану и намерен передать их Вашингтону уже в среду, 10 декабря. По его словам, над документом сейчас работают советники, и обновленный вариант будет готов в ближайшие сутки.