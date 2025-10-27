«“Буревестник” — уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире. Во-первых, оно уникально своей неограниченной автономностью, может находиться на орбите столько, сколько надо. Использовать ракету можно в самый нужный момент для высшего военно-политического руководства. Во-вторых, у “Буревестника” ядерные двигатели, благодаря им как раз удалось достичь такой автономности. На испытаниях она показала уникальные результаты — за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров. На земном шаре нет ни одной точки, куда “Буревестник” не смог бы долететь. Ракета сможет огибать и обходить все средства ПВО, это очень умная машина, которая не входит в зону их поражения. Так как это носитель ядерного оружия, “Буревестник” войдет в триаду Вооруженных сил России и будет ставить окончательную точку на поле боя для любой страны-агрессора. Это очень круто изменит паритет сил в мире», — сказал Бижев.

Собеседник НСН добавил, что оснащение российской армии ракетами «Буревестник» вызовет истерику у западных элит.

«Это великолепный ответ на угрозы стран НАТО, что Украине дадут ракеты Tomahawk, которые российское оружие успешно уничтожает. Думаю, реакция в высших политических кругах НАТО будет обязательно, там такой визг начнется, все высшее политическое руководство Запада будет в шоке. На Западе еще не совсем осознали, что это такое. Это переворот, который равносилен переходу от лука к огнестрельному оружию», — подытожил он.

Ранее Бижев заявил, что несмотря на то, что американские ракеты Tomahawk и Barracuda способны нанести серьезный ущерб объектам инфраструктуры, они могут быть легко уничтожены российскими средствами ПВО. Вместе с тем отечественные гиперзвуковые ракеты неуязвимы для западного оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

