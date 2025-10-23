ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО, НО...

Трамп также заявил, что переговоры по Украине идут хорошо и "в будущем" он намерен провести встречу с Путиным.

Глава Белого дома в своем выступлении затронул и тему санкций, отметив, что пришло время для нового этапа ограничений для Москвы.

Накануне США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов.

Меры касаются 34 компаний, которые на 50% и более находятся под контролем «Роснефти» и «Лукойла», даже если они не включены напрямую в черный список.

По данным американского ведомства, ограничения связаны с «отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу» по урегулированию на Украине.

Очередные ограничительные меры со стороны США призваны как можно быстрее убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров, добавил американский лидер Дональд Трамп.

«Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», - добавил он.

РАКЕТ НЕ БУДЕТ

При этом Дональд Трамп сказал, что США не собираются поставлять "Томагавки" Украине. По его словам, чтобы научиться ими пользоваться, потребуется минимум шесть месяцев или год.

Wall Street Journal ранее сообщали, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко на территории России. Трамп назвал это заявление фейком.

«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала!», - сказал Трамп.