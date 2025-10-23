Провал и санкции: Почему Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп отменил готовившуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».
Президент США Дональд Трамп отменил готовившуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом глава Белого дома лично сообщил журналистам.
«Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил Трамп.
При этом американский президент отметил, что намерен встретиться с российским лидером в будущем. По словам Трампа, он сохраняет настрой на урегулирование ситуации на Украине.
До этого Трамп говорил, что сообщит об окончательном решении по поводу встречи за два дня.
ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО, НО...
Трамп также заявил, что переговоры по Украине идут хорошо и "в будущем" он намерен провести встречу с Путиным.
Глава Белого дома в своем выступлении затронул и тему санкций, отметив, что пришло время для нового этапа ограничений для Москвы.
Накануне США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов.
Меры касаются 34 компаний, которые на 50% и более находятся под контролем «Роснефти» и «Лукойла», даже если они не включены напрямую в черный список.
По данным американского ведомства, ограничения связаны с «отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу» по урегулированию на Украине.
Очередные ограничительные меры со стороны США призваны как можно быстрее убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров, добавил американский лидер Дональд Трамп.
«Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», - добавил он.
РАКЕТ НЕ БУДЕТ
При этом Дональд Трамп сказал, что США не собираются поставлять "Томагавки" Украине. По его словам, чтобы научиться ими пользоваться, потребуется минимум шесть месяцев или год.
Wall Street Journal ранее сообщали, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко на территории России. Трамп назвал это заявление фейком.
«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала!», - сказал Трамп.
Москва не получала от Вашингтона каких-либо уведомлений по теме возможных поставок Украине крылатых ракет «Томагавк». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышим и слушаем заявления на этот счёт. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты... на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», - заключил представитель Кремля.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме пока не приняли решение о возможности поставок «Томагавков» Украине.
ЕВРОПА МЕШАЕТ
Несмотря на довольно мягкую риторику Трампа, политологи уверены, что ему будет не так просто продолжить диалог с российским коллегой из-за недовольств в Европе.
Европа будет стараться помешать переговорам России и США, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
«У них мало средств противодействия — максимум они могут не разрешить пролет самолета над своей территорией, но это большой скандал. Торопиться в подготовке встречи Россия и США не будут. Им необходимо обсудить все противоречия, чтобы не осталось неразрешимых вопросов. Если сначала заявить, что встреча будет, а потом резко ее отменить, то это будет провал Трампа. Россия может решать свои вопросы на поле боя, а для американца — это удар по репутации миротворца. Срыв переговоров нужен только тем, кто хочет продолжать воевать, а именно европейским властям и украинским», — указал он еще до отмены встречи.
Российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявлял НСН, что поездка в Венгрию могла быть рискованной для президента России.
«В принципиальном плане в Европе никто не выступит против полета нашего президента, но могут быть провокации, которые спишут на украинцев или на ошибки. Во время полета я бы ничего не исключал. Для того, чтобы этого не произошло, надо очень серьезно подготовить маршрутную карту. Например, как уже было на Аляске, когда наши военные самолеты сопровождали борт Владимира Путина, а потом уже американские», — указал он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
