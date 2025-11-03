Риттер: «Буревестник» и «Посейдон» сделают мир стабильнее
Российская крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" в перспективе могут сделать мир стабильнее, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут... привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории", -отметил эксперт.
Как указал Риттер, у США есть свое видение о том, какой должна быть будущая структура контроля над ядерными вооружениями в будущем, однако появление новых российских систем изменило эту картину. Подобные системы считали непрактичными и радиоактивными, но Россия смогла решить технические сложности и выпустить выкоэффективные ядерные силовые установки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН". Кроме того, РФ испытала подводный беспилотник "Посейдон", который можно оснащать обычными и ядерными боеприпасами.
