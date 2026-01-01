В РФ доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободят от налога

В России в 2026 году сумма процентного дохода по банковским вкладам, которая будет учитываться при расчете НДФЛ, составит не менее 160 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК Инвестиции».

При этом отмечается, что в случае повышения ключевой ставки в течение года размер необлагаемого налогом процентного дохода по вкладам тоже возрастет, но опуститься ниже 160 тысяч рублей уже не сможет.

Подход к расчету налога основывается на размере ключевой ставки, и на момент 1 января 2026-го он составляет 16% годовых. В связи с этим сумма в 160 тысяч рублей в настоящий момент уже является гарантированным объемом процентного дохода по вкладам. Таким образом, по итогам 2026 года он может быть освобожден от налогообложения.