В РФ доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободят от налога
В России в 2026 году сумма процентного дохода по банковским вкладам, которая будет учитываться при расчете НДФЛ, составит не менее 160 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК Инвестиции».
При этом отмечается, что в случае повышения ключевой ставки в течение года размер необлагаемого налогом процентного дохода по вкладам тоже возрастет, но опуститься ниже 160 тысяч рублей уже не сможет.
Подход к расчету налога основывается на размере ключевой ставки, и на момент 1 января 2026-го он составляет 16% годовых. В связи с этим сумма в 160 тысяч рублей в настоящий момент уже является гарантированным объемом процентного дохода по вкладам. Таким образом, по итогам 2026 года он может быть освобожден от налогообложения.
Уточняется, что если за год ни разу не произойдет такого, чтобы на первое число любого месяца ключевая ставка оказалась выше 16%, то 160 тысяч рублей станут окончательно установленным предельным размером процентного дохода по вкладам, не подлежащего обложению налогом. Однако при повышении ключевой ставки в 2026 году указанный лимит будет увеличен в соответствии с предусмотренной формулой расчета.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкоматы.
