На встрече царила крайне напряженная обстановка, отмечает издание.

"Встреча то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", — говорится в статье.

На протяжении большей части встречи Трамп повторял Зеленскому тезисы, которые ранее озвучил ему в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин.

По данным источников Financial Times, по окончании встречи Зеленский был настроен крайне негативно. Ему даже пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.

«ТОМАГАВКОВ» НЕ ДОЖДУТСЯ?

Не видать, по словам Трампа, Киеву и обещанных ранее дальнобойных ракет, сообщает CNN. Трамп отметил, что США не передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk, «по крайней мере сейчас».

Напомним, Трамп ранее намеревался отправить Киеву ракеты Tomahawk, однако в ходе телефонных переговоров Путин заявил американскому коллеге, что использование ВСУ американских ракет подорвет отношения Москвы и Вашингтона, а применять эти ракеты без непосредственного участия армии США будет невозможно.

При этом окончательного решения о поставке ракет Tomahawk на Украину еще не принято, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщило агентство Reuters.

ГОТОВЫ К ПЕРЕГОВОРАМ?

Вместе в интервью телеканалу NBC Зеленский заявил, что готов на переговоры о территориях в любом формате, исходя из текущей линии боевого соприкосновения. «Нам нужно закончить эту войну и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — подчеркнул украинский лидер.

Не обошлась беседа с телеканалом и без конфуза: президент Украины уже не в первый раз запутался в тонкостях английского языка, забыв, как по-английски звучит слово «тихий» (Зеленский пытался сказать, что мирные переговоры должны вестись «в тишине»). По-украински он уточнил у людей за кадром, правильно ли, что «тихий» по-английски будет quiet.

Говоря о том, разочарован ли он несогласием Трампа на поставки ракет Tomahawk, Зеленский ответил неопределенно — его слова можно было интерпретировать как «конечно, я хочу» либо «конечно, я не буду». Он также отметил, что киевские власти понимают, как можно было бы распорядиться этими ракетами.