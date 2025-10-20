Сбросил карты со стола! Как Трамп встретил Зеленского в Белом доме
Трамп потребовал от Зеленского согласиться на российские условия по урегулированию российско-украинского конфликта, однако поддержал заморозку текущих линий фронта.
Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. В ходе встречи президент США призвал Зеленского принять условия России по урегулированию российско-украинского конфликта, в противном случае Украина будет уничтожена. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило издание Financial Times.
Уточняется, что Трамп дал понять Зеленскому, что тот уже проигрывает противостояние с Россией. Вместе с тем главе Украины удалось склонить президента США к поддержке заморозки текущих линий фронта. Трамп пояснил, что войскам России и Украины необходимо остановиться на текущей линии фронта для последующих договоренностей.
Вместе с тем, находясь на борту президентского лайнера Air Force One, Трамп подчеркнул, что ни в коем случае не призывал Зеленского отдать России весь Донбасс, чтобы прекратить войну, сообщило агентство Reuters.
«Пусть все будет поделено так, как есть сейчас. <…> Я думаю, что 78% территории Донбасса уже захвачено Россией. <…> Они смогут договориться о чем-нибудь позже», — подчеркнул Трамп.
На встрече царила крайне напряженная обстановка, отмечает издание.
"Встреча то и дело перерастала в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался". В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", — говорится в статье.
На протяжении большей части встречи Трамп повторял Зеленскому тезисы, которые ранее озвучил ему в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин.
По данным источников Financial Times, по окончании встречи Зеленский был настроен крайне негативно. Ему даже пришлось проводить пресс-конференцию за пределами Белого дома.
«ТОМАГАВКОВ» НЕ ДОЖДУТСЯ?
Не видать, по словам Трампа, Киеву и обещанных ранее дальнобойных ракет, сообщает CNN. Трамп отметил, что США не передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk, «по крайней мере сейчас».
Напомним, Трамп ранее намеревался отправить Киеву ракеты Tomahawk, однако в ходе телефонных переговоров Путин заявил американскому коллеге, что использование ВСУ американских ракет подорвет отношения Москвы и Вашингтона, а применять эти ракеты без непосредственного участия армии США будет невозможно.
При этом окончательного решения о поставке ракет Tomahawk на Украину еще не принято, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщило агентство Reuters.
ГОТОВЫ К ПЕРЕГОВОРАМ?
Вместе в интервью телеканалу NBC Зеленский заявил, что готов на переговоры о территориях в любом формате, исходя из текущей линии боевого соприкосновения. «Нам нужно закончить эту войну и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — подчеркнул украинский лидер.
Не обошлась беседа с телеканалом и без конфуза: президент Украины уже не в первый раз запутался в тонкостях английского языка, забыв, как по-английски звучит слово «тихий» (Зеленский пытался сказать, что мирные переговоры должны вестись «в тишине»). По-украински он уточнил у людей за кадром, правильно ли, что «тихий» по-английски будет quiet.
Говоря о том, разочарован ли он несогласием Трампа на поставки ракет Tomahawk, Зеленский ответил неопределенно — его слова можно было интерпретировать как «конечно, я хочу» либо «конечно, я не буду». Он также отметил, что киевские власти понимают, как можно было бы распорядиться этими ракетами.
ТРАМП СМЕНИЛ ТОН
Напомним, до встречи с Зеленским Трамп провел телефонные переговоры с Путиным 16 октября, причем, отмечает агентство Bloomberg, американский лидер сменил тон на более конструктивный в ущерб интересам Украины. По мнению научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Кошкина, которое он высказал в беседе с НСН, Трамп сделал это, поскольку ему не терпится получить Нобелевскую премию мира.
«Думаю, что Трамп пытается достигнуть мира на Украине и дать возможность сделать это всем сторонам конфликта. Он заинтересован в этом не только по причине того, что на него влияет его жена Мелания Трамп, которая, видимо, сильно переживает из-за происходящего на Украине, иначе она бы не вступила в искреннюю переписку с Путиным. У Трампа есть цель — заполучить Нобелевскую премию мира, которая ему не досталась в этом году. Видимо, он обижен и хочет доказать всем, что достоин этой премии, в отличие от его предшественников, которые, как Трамп считает, получили эту премию несправедливо», — сказал Кошкин.
Собеседник НСН добавил, что Трамп попытается силой усадить Путина за стол переговоров по Украине на предстоящей встрече российского и американского лидеров в Будапеште.
«Я думаю, главная цель Трампа — усадить Путина за стол переговоров с Зеленским. Очевидно, что без переговоров Путина и Зеленского прогресса не будет. Если невозможно провести эту встречу, будут изыскивать другие способы. Возможно, переговоры будут на уровне министров или доверенных лиц, хотя все ждут именно встречи глав России и Украины», — заключил он.
