«Несколько десятков ракет Tomahawk не способны ни на что повлиять. У Tomahawk эквивалент боевой части — 450 килограммов. Чтобы вывести из строя один военный аэродром, нужно минимум десять таких ракет. Тем более, Украина сама не может никуда их отправлять — с ними будет справляться личный состав американской армии, это больше никому не доверят. Нужны самолеты, корабли, подводные лодки, где будут размещаться пусковые установки. Если они будут запускать эти ракеты с Тихого океана, это явно будет означать войну России и США. Если с Черного моря — украинский флот не оборудован пусковыми установками Tomahawk. Экипажи не обучены, боевые стрельбы не проведены, расчеты не слажены. Запуску ракеты предшествует огромный комплекс работ», — сказал Бижев.

Собеседник НСН добавил, что российская армия успешно справляется с ракетами Tomahawk.

«Еще 30 лет назад мы были заточены на борьбу с Tomahawk. Наши старые средства ПВО успешно справлялись с ними в Сирии и в Югославии. Я не могу сказать, что они неэффективные. Они могут нанести удары по административно-промышленным центрам, по центрам принятия решений, по узлам связи, по электростанциям. Это высокоточное оружие с очень точной навигацией — США видят все изъяны наших систем ПВО, естественно, Tomahawk будут использоваться там, где есть провалы ПВО. Подвижными средствами ПВО будут охраняться наиболее вероятные цели для поражения. Сколько США даст ракет, такая система и будет выстраиваться», — подытожил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он может обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставку Украине ракет Tomahawk. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

