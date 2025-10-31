СМИ: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков»

Пентагон дал Белому дому согласие на возможную передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, посчитав, что это не ослабит американские арсеналы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе.

Теперь окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Ранее на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он подчеркнул, что только Соединенные Штаты владеют технологиями применения Tomahawk и не намерены делиться ими с другими странами.