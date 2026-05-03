СМИ: Иран планирует использовать боевых дельфинов для атак на ВМС США

На фоне паузы в боевых действиях между Вашингтоном и Тегераном иранские сторонники «жесткой линии» считают блокировку экспорта нефти фактическим объявлением войны, сообщает The Wall Street Journal.

Иран передал США план мира, содержащий 14 пунктов

По данным издания, Тегеран рассматривает возможность использовать боевых дельфинов. Их могут снарядить минами и направить в зону действия кораблей ВМС США.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
