СМИ: Иран планирует использовать боевых дельфинов для атак на ВМС США
3 мая 202607:01
На фоне паузы в боевых действиях между Вашингтоном и Тегераном иранские сторонники «жесткой линии» считают блокировку экспорта нефти фактическим объявлением войны, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, Тегеран рассматривает возможность использовать боевых дельфинов. Их могут снарядить минами и направить в зону действия кораблей ВМС США.
Ранее президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
