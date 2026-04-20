Пиратство вместо переговоров: Иран атаковал корабли США в ответ на захват судна
ВС Ирана нанесли удары по кораблям США в ответ на захват иранского судна, Трамп подтвердил, что США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.
Конфликт США и Ирана набирает новые обороты после затишья и обещанных переговоров. Так, военные Ирана заявили о нанесении ударов по военным кораблям США в ответ на захват судна, принадлежащего Тегерану, сообщает Tasnim.
По данным агентства, для этого использовались беспилотные летательные аппараты. Отмечается, что захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив. Военные США обстреляли его и вывели из строя. В ответ Иран атаковал корабли США. ВС республики заявили, что намерены продолжать отвечать на «пиратство» и атаки с американской стороны.
ЗАХВАТ КОРАБЛЯ
Американские военные взяли под контроль иранский грузовой корабль Touska после обстрела его машинного отделения, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт», - говорится в официальном заявлении.
Члены экипажа отказались подчиниться, поэтому американский военный корабль «остановил их, пробив дыру в машинном отделении», подтвердил глава Белого дома.
Уточняется, что экипаж судна игнорировал предупреждения американской стороны, которая сначала решила открыть огонь по машинному отделению, а затем высадить на борт десант. Подобные действия в Тегеране назвали актом пиратства. В США считают подобные «ограничения» вполне правомерными, заявляя, что с начала «блокады» развернули 25 рейсов. До этого обходилось без захватов кораблей.
Блокада Ормузского пролива американскими боевыми кораблями, согласно заявлению CENTCOM, началась 13 апреля по указу президента США Дональда Трампа. Армия США официально проинформировала, что любые корабли, входящие или выходящие из иранских портов, будут заблокированы.
В Иране же отреагировали на эту блокаду зеркальным ответом, с 18 апреля военные закрыли Ормузский пролив для судов, пообещав возобновить «проход» после отмены блокады со стороны США под руководством лично Дональда Трампа.
ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ ЛОВУШКА
Несмотря на продолжающееся военное противостояние двух стран, американский президент Дональд Трамп 19 апреля заявил, что американские представители направляются в Исламабад для проведения переговоров с иранской делегацией. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Вашингтон предлагает Тегерану «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от диалога Соединённые Штаты готовы вывести из строя все электростанции и мосты на территории Ирана.
Трамп добавил, что накануне Иран обстрелял французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Кроме того, он подчеркнул, что из-за закрытия Ормузского пролива иранские власти ежедневно теряют около 500 миллионов долларов.
Американский постпред при ООН Майк Уолтц также утверждал, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновятся в ближайшие 24 часа. Однако Иран отказался продолжить диалог. Иран официально отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает иранское агентство IRNA в соцсети X.
Власти Ирана посчитали ловушкой новые переговоры с США, уточняет Axios. Издание пишет, что Тегеран подозревает, что встречи с американскими переговорщиками могут быть прикрытием для внезапного нападения Вашингтона. При этом иранская сторона изначально и не подтвердила, что отправит своих переговорщиков в Исламабад.
Напомним, что официальное прекращение огня между Ираном и США действует до 22 апреля. До этого момента планировалось провести новый раунд переговоров.
17 апреля Иран разрешил проход через Ормузский пролив всем коммерческим судам до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Блокировка Ираном стратегически важного для поставки мировых запасов нефти пути началась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Тогда Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей. Однако американский лидер отказался снять блокаду иранских портов, пока стороны не заключат сделку. Политик утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы. Иран позднее опроверг эти заявления.
Преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что кроме блокады Ормузского пролива американская сторона может вновь ударить по Ирану.
«С моей точки зрения, помимо военных потерь самый большой риск для Трампа в случае продолжения операции против Ирана — вероятность импичмента. Есть подозрение, что там все к этому идет. В политических кругах США слишком много недовольных тем, что делает Трамп», - предупредил он.
До этого пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по телефону «развитие обстановки на Ближнем Востоке». В ходе беседы Путин подтвердил готовность оказывать посреднические усилия ради установления справедливого и долгосрочного мира в регионе.
