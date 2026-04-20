«Американские силы, действующие в Аравийском море, провели мероприятия по поддержанию морской блокады в отношении грузового судна под иранским флагом, пытавшегося проследовать в иранский порт», - говорится в официальном заявлении.

Члены экипажа отказались подчиниться, поэтому американский военный корабль «остановил их, пробив дыру в машинном отделении», подтвердил глава Белого дома.

Уточняется, что экипаж судна игнорировал предупреждения американской стороны, которая сначала решила открыть огонь по машинному отделению, а затем высадить на борт десант. Подобные действия в Тегеране назвали актом пиратства. В США считают подобные «ограничения» вполне правомерными, заявляя, что с начала «блокады» развернули 25 рейсов. До этого обходилось без захватов кораблей.

Блокада Ормузского пролива американскими боевыми кораблями, согласно заявлению CENTCOM, началась 13 апреля по указу президента США Дональда Трампа. Армия США официально проинформировала, что любые корабли, входящие или выходящие из иранских портов, будут заблокированы.

В Иране же отреагировали на эту блокаду зеркальным ответом, с 18 апреля военные закрыли Ормузский пролив для судов, пообещав возобновить «проход» после отмены блокады со стороны США под руководством лично Дональда Трампа.

ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ ЛОВУШКА

Несмотря на продолжающееся военное противостояние двух стран, американский президент Дональд Трамп 19 апреля заявил, что американские представители направляются в Исламабад для проведения переговоров с иранской делегацией. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Вашингтон предлагает Тегерану «разумную и справедливую сделку». При этом он предупредил, что в случае отказа от диалога Соединённые Штаты готовы вывести из строя все электростанции и мосты на территории Ирана.

Трамп добавил, что накануне Иран обстрелял французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Кроме того, он подчеркнул, что из-за закрытия Ормузского пролива иранские власти ежедневно теряют около 500 миллионов долларов.