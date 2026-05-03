Трамп сообщил, что рассмотрит новый мирный план Ирана, который вряд ли будет принят
3 мая 202606:01
Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что рассмотрит новый мирный план Ирана, однако он вряд ли будет принят.
«Я скоро рассмотрю план, который Иран только что нам отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет»,— указал американский лидер.
До этого Иранские власти передали Вашингтону мирный план из 14 пунктов. В нем изложены ключевые условия Тегерана для завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
