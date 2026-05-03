Минпромторг закрывает параллельный импорт ПК и комплектующих Acer, ASUS, HP и Intel
В России из перечня параллельного импорта исключат часть компьютерной техники и накопителей Acer, ASUS, HP, Intel, Samsung и других компаний, сообщает «DNS клуб».
Поставки этих товаров без согласия правообладателей могут усложниться. С 27 мая вступят в силу изменения в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта. Речь идет не о полном запрете ввоза компьютерной техникой и запоминающих устройств, а о прекращении упрощенного механизма поставок без разрешения правообладателя.
В спике указаны: Acer, ADATA, AIC, Apacer, ASUS, Cisco, Fujitsu, HP, HPE, Hitachi, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, SanDisk, Toshiba, Transcend, xFusion и другие. Для рынка электроники это чувствительное изменение.
Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки необходимо перенести на 2027 год, заявил НСН представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
