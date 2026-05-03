СМИ: Туркмения «осторожно» открывается миру

Страна остается одной из самых закрытых, однако после прихода к власти в 2022 году президента Сердара Бердымухамедова Туркменистан постепенно проявляются признаки ослабления внутренней политики и ограничений. При этом государственный контроль остается жестким.

Сегодня в Ашхабаде постепенно развивается частный сектор, включая сферу электронной коммерции. Как заявил основатель местного маркетплейса Wabrum Азат Сейитмухаммедов, для страны это новое направление. В настоящее время электронная коммерция в Туркмении находится на ранней стадии.

Изоляция Туркменистана сформировалась после распада СССР при первом президенте Сапармурате Ниязове, который ввел жесткий визовый режим. Система сохранялась и при его преемнике Гурбангулы Бердымухамедове, отце Сердара Бердымухамедова.

Туркменские чиновники объясняют изоляцию сложным географическим положением, ссылаясь на необходимость защиты от исламистских боевиков и контрабанды наркотиков из соседнего Афганистана.

