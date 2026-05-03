СМИ: Дело зампреда «ВЭБа» Довлатова связано с санацией банков

Уголовное дело, которое было заведено в отношении члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместителя председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» Артема Довлатова касается событий 2016 года, сообщают «Ведомости».

Оно связано с санацией банков в 2016 году при прежнем руководстве госкорпорации. Собеседник газеты заявил, что Довлатов однозначно не был должностным лицом, единолично принимавшим решения, и не имел возможности определять их условия единолично. До 26 февраля 2016 года руководителем госкорпорации был Владимир Дмитриев, которого сменил на этом посту Сергей Горьков.

В Москве Тверской суд поместил под домашний арест Довлатова. Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

