«Не раскол, а агрессивное ядро»: Как действия Трампа сплотили Иран
В Иране не настроены на переговоры, потому США постараются принудить их к капитуляции при помощи тотальной блокады, сказал НСН Сергей Балмасов.
В Иране не наблюдается раскола, напротив, на фоне военного конфликта в стране усилилось агрессивное ядро КСИР, готовое драться до конца. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Руководство Ирана решило отказаться от участия в переговорах с США в Пакистане, запланированных на 22 апреля, пишет информагентство Tasnim. При этом президент США Дональд Трамп объявил, что продлевает срок перемирия с Ираном по просьбе Пакистана, уточнив, что «правительство Ирана серьезно расколото». Одновременно с этим американские военные продолжат блокаду иранских портов. Балмасов усомнился в расколе внутри иранского правительства.
«Трамп своими глупыми ударами наоборот консолидировал, выбил так называемых миротворцев, которые выступали против создания ядерного оружия, убили вместе с Израилем главных переговорщиков. В итоге провели селекцию наиболее хищных, агрессивных и настроенных в духе камикадзе. Никакого раскола в Иране сейчас нет, там напротив усилилось агрессивное ядро КСИР, которое готово ценой собственной жизни драться до конца. Они прекрасно понимают, что иного расклада нет, тем более, что всякий раз переговорщиков иранских убивают. Поэтому раскол исключительно в голове самого Трампа», - сказал он.
Собеседник НСН уточнил, что США сменят тактику в текущей ситуации.
«Ирану отступать некуда, его к стенке приперли и требуют, чтобы он все отдал. В течение месячной кампании американцам и израильтянам не удалось избить Иран до такой степени, чтобы он капитулировал. Теперь Трамп понимает, что война – слишком дорогостоящая, тем более бьют по кошелькам мировой элиты, а это очень больно. В Иране нащупали слабые болезненные точки мировой элиты, удары наносят не только по американским базам, по международным инвестициям в странах залива и не только. В этой ситуации Трамп сейчас пытается применить новую тактику – взять Иран измором. США денег хватает, а Иран критично зависит от экспорта нефти и всего необходимого по морю. Поэтому его пытаются принудить к капитуляции тотальной блокадой. Накануне выборов для штатов и Трампа крайне выгодно выйти из этого всего с меньшими потерями», - заявил Балмасов.
По его словам, в ближайшей перспективе скорее возможно не завершение конфликта, а временное перемирие.
«С большой долей вероятности в Иране уже видят курс на создание ядерного оружия. Тем более технологическая база у Ирана имеется, она более крутая, чем у КНДР по научным и людским ресурсам. Так что дело за малым. В США и Израиле это понимают, и будут Иран добивать. Тут будет только промежуточное перемирие, если они до чего-то договорятся. Иран покусился на основополагающие принципы и критерии мирового и финансового устройства. Наложил руку на мировую логистику, на международные инвестиции. Ему за это будет Вендетта не только со стороны Израиля, США, но и против других кругов. Единственный выход – драться до конца и разбить побольше горшков на кухне Эмиратов и Саудовской Аравии. Иран эту возможность продемонстрировал, поэтому ситуация патовая», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что ОАЭ начали переговоры с США о финансовой поддержке на случай, если война с Ираном затянет страну в еще более глубокий кризис. Представители Эмиратов также дали США понять, что дефицит долларов может вынудить их использовать в расчетах другие валюты, включая китайский юань, что несет скрытую угрозу глобальному доминированию доллара, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
