По его словам, в ближайшей перспективе скорее возможно не завершение конфликта, а временное перемирие.

«С большой долей вероятности в Иране уже видят курс на создание ядерного оружия. Тем более технологическая база у Ирана имеется, она более крутая, чем у КНДР по научным и людским ресурсам. Так что дело за малым. В США и Израиле это понимают, и будут Иран добивать. Тут будет только промежуточное перемирие, если они до чего-то договорятся. Иран покусился на основополагающие принципы и критерии мирового и финансового устройства. Наложил руку на мировую логистику, на международные инвестиции. Ему за это будет Вендетта не только со стороны Израиля, США, но и против других кругов. Единственный выход – драться до конца и разбить побольше горшков на кухне Эмиратов и Саудовской Аравии. Иран эту возможность продемонстрировал, поэтому ситуация патовая», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ОАЭ начали переговоры с США о финансовой поддержке на случай, если война с Ираном затянет страну в еще более глубокий кризис. Представители Эмиратов также дали США понять, что дефицит долларов может вынудить их использовать в расчетах другие валюты, включая китайский юань, что несет скрытую угрозу глобальному доминированию доллара, передает «Радиоточка НСН».

