Трамп: США сократят свои войска в ФРГ

США намерены сократить свои войска за рубежом больше, чем на 5 тысяч человек, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Сокращение войск США в Германии назвали «наказанием» от Трампа

По его словам, речь идет о Германии. «Мы собираемся значительно сократить. И мы сокращаем намного больше, чем на 5 тыс. [солдат и офицеров]», - указал он.

Так Трамп отреагировал на заявление Пентагона о выводе военнослужащих из ФРГ.

Ранее официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл заявил, что решение США было принято в результате тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: twitter.com/CENTCOM
