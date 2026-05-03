Трамп: США сократят свои войска в ФРГ
США намерены сократить свои войска за рубежом больше, чем на 5 тысяч человек, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
По его словам, речь идет о Германии. «Мы собираемся значительно сократить. И мы сокращаем намного больше, чем на 5 тыс. [солдат и офицеров]», - указал он.
Так Трамп отреагировал на заявление Пентагона о выводе военнослужащих из ФРГ.
Ранее официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл заявил, что решение США было принято в результате тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
