Иран передал США план мира, содержащий 14 пунктов

В нем изложены ключевые условия Тегерана для завершения конфликта. Документ стал ответом на предыдущее предложение Вашингтона из девяти параграфов. Иран требует от США гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады, разморозки заблокированных активов.

Также Тегеран хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, прекращения боевых действий на всех фронтах, а также установления нового механизма функционирования Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

