Иран передал США план мира, содержащий 14 пунктов
Иранские власти передали США мирный план из 14 пунктов, сообщают Fars и Tasnim.
В нем изложены ключевые условия Тегерана для завершения конфликта. Документ стал ответом на предыдущее предложение Вашингтона из девяти параграфов. Иран требует от США гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады, разморозки заблокированных активов.
Также Тегеран хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, прекращения боевых действий на всех фронтах, а также установления нового механизма функционирования Ормузского пролива.
Ранее президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран передал США план мира, содержащий 14 пунктов
- ВСУ пытаются атаковать дронами Санкт-Петербург
- СМИ: Россиянам приходится покупать лекарства, которыми их должны обеспечить бесплатно
- СМИ: Трамп рассматривает военную операцию против Кубы
- Зеленский ввёл санкции против главы Олимпийского комитета РФ Позднякова
- Зампред «ВЭБ.РФ» отправлен под домашний арест за злоупотребление
- СМИ: В Подмосковье не работает домашний интернет из-за «белых списков»
- В России расширен список профессий для альтернативной службы
- Глава Туапсе: Загрязненный при атаке дронов пляж приведут в порядок к 1 июня
- СМИ: На Украине началась инфокампания по дискредитации Буданова