«Талибан»* и Кабул: Взять или отстать?
Утром 15 августа в СМИ стала поступать противоречивая информация о наступлении движения «Талибан» (террористической организации, запрещенной в России) на афганский Кабул.
Боевики движения Талибан ведут наступление на Кабул со всех направлений, сообщает Reuters.
По данным Associated Press, боевики «Талибан» взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана.
Под контролем талибов уже находится Кабульский университет на западе столицы, а также один из районов города, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил ТАСС в воскресенье, что «Талибан» дает гарантии безопасности посольства России в Кабуле.
«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — цитирует его Газета.ru.
На этом фоне МИД РФ принял решение не эвакуировать посольства России из Кабула.
Прямой угрозы России действия талибов в Афганистане не несут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Мне кажется, что если так дело пойдет, то весь Афганистан могут захватить талибы. Для России напрямую это опасности не представляет. Если они будут вторгаться на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, тогда это, конечно, будет представлять для России опасность. В связи с этим мы будем проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», - сказал Шерин.
В заявлении, которое сделали талибы, говорится, что они «никому не мстят» и обещают безопасность военному и гражданскому персоналу, сообщает телеканал Tolo News.
В свою очередь, администрация президента Афганистана Ашрафа Гани заявляет, что контролирует Кабул, «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», цитирует его телеканал «Аль-Арабия».
По последней информации телеканала «1 ти-ви», «Талибан» распорядился боевикам не входить в афганскую столицу. Движение ведет переговоры с правительством страны о мирном вхождении в Кабул, информирует ТАСС.
По данным TOLO News, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул штурмовать не придется - смена власти пройдет мирно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане в Telegram-канале.
«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», - заявила Захарова.
По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, «Россия в ситуацию в Афганистане никак вмешиваться не будет и не может вмешиваться». Это суверенное государство, подчеркнул международный статус Афганистана первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в комментарии РИА Новости.
Накануне, в субботу, уже шла речь о том, что талибы заняли 90% территории Афганистана. Кабул был последним крупным населенным пунктом, который контролировали правительственные силы.
Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность.
Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам накануне.
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