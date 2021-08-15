«Талибан»* и Кабул: Взять или отстать?

Под контролем талибов уже находится Кабульский университет на западе столицы, а также один из районов города, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил ТАСС в воскресенье, что «Талибан» дает гарантии безопасности посольства России в Кабуле.

«Да, у нас хорошие отношения с Россией, и наша политика в целом заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств», — цитирует его Газета.ru.

На этом фоне МИД РФ принял решение не эвакуировать посольства России из Кабула.