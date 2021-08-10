Реванш исламистов. Стрелков назвал неизбежным падение власти в Кабуле
Правительственные силы продержатся от нескольких недель до нескольких месяцев, считает Игорь Стрелков.
«Движение Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватило уже шестую столицу провинции Афганистана. Талибы взяли под контроль город Айбак провинции Саманган.
Кабульская власть продержится от нескольких недель до нескольких месяцев, но в перспективе ее падение неизбежно, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Кабульские власти при авиационной поддержке США и возможной поддержке других сил будут удерживать центральные и главные районы. Падение структуры в течение нескольких дней я не ожидаю. По одной простой причине: за время господства американцев, фактически за 20 лет, очень много людей в Афганистане связали себя с режимом – искренне или за деньги, и они понимают, что ждать ничего хорошего от талибов им не приходится. Опять же Талибан демонстрирует характерные для местного менталитета расправы со своими противниками. Причем достаточно жестокие расправы. И они явно не способствуют, чтобы вожди многих племен, кланов, да и рядовые военные, полицейские и прочие коллаборационисты, сотрудничающие с США, были готовы сложить оружие и перейти на их сторону, не опасаясь репрессий. Поэтому по мере того, как давление талибов будет нарастать, будет расти и сопротивление. Другой вопрос, что талибы в нынешнем своем виде, с помощью партизанского движения могут захватывать центры и удерживать их какое-то время. Но взяв под контроль всю территорию Афганистана, захватив только крупные города, они не смогут», - отметил эксперт.
Стрелков рассказал, с какими проблемами столкнуться талибы в случае, если им удастся прийти к власти.
«Я вполне допускаю, что талибы смогут полностью захватить Афганистан и установить свою власть. Они это уже делали. Но им придется потратить достаточно значительное время на воссоединение страны под своей властью. Это будет достаточно долгий процесс. Хотя они вполне могут свергнуть официальную власть Афганистана, но это не значит, что им удастся достаточно быстро установить контроль над всеми регионами и полевыми командирами. Это не значит, что после победы они не передерутся между собой. Поскольку в составе талибов имеются разные группировки, разные лидеры. Сейчас они выступают достаточно монолитно, но после победы они с высокой долей вероятности будут выяснять, кто из них более верен Аллаху и так далее. Однако через какое-то время им удастся утрясти свои проблемы, и Афганистан станет точкой, которая будет выбрасывать из себя во все стороны отряды исламистов, которые больше ничего не умеют и не желают делать, нежели воевать», - заявил собеседник НСН.
При этом он не исключил, что часть правительственных сил после попытается вести вооруженную борьбу против талибов.
«Через какое-то время, полагаю, возникнут новые очаги сопротивления, уже представители нынешней власти и вооруженные силы частично уйдут в горы и начнут такую же партизанскую войну против талибов, какую талибы вели против Соединенных Штатов и возглавляемой ими коалиции. И талибам, учитывая, что у них нет ни авиации, ни достаточных запасов военной техники, будут очень непросто вести контрпартизанскую войну», - заметил экс-министр обороны ДНР.
При этом приход к власти талибов может стать значительной головной болью для России, считает Стрелков.
«Надо понимать, что Афганистан был и есть полностью разорен. В нем никогда не будет ресурсов, чтобы содержать эту армию боевиков. Афганистан будет извергать из себя потоки всех видов беженцев: и гражданских, и вооруженных. Поэтому эта будет точка, которая, учитывая, что она находится у наших южных границ, будет создавать значительную головную боль для всей территории бывшего Советского Союза и для Российской Федерации в частности», - резюмировал эксперт.
При этом спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что не допускает ситуации, при которой талибы полностью захватят страну.
Ранее в Центральном военном округе РФ рассказали о предстоящих совместных учениях вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на афганской границе.
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