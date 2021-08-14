Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам в пятницу 13 августа.
Гуттериш напомнил, что за последний месяц около 1 тысячи человек из числа мирного населения стали жертвами "неизбирательных атак", проводимых боевиками запрещенного в РФ движения "Талибан". Больше всего жертв, передает слова генсека ТАСС, было в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат.
Гуттериш также отметил, что не менее 241 тысячи человек стали беженцами из-за боев между войсками правительства и талибами. При этом в стране уничтожается "ключевая инфраструктура".
В ООН подчеркнули, что захват власти военным путем в Афганистане обернется лишь усугублением гражданской войны и изоляции государства на международной арене.
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