Байден санкционировал размещение пяти тысяч военных в Афганистане
Американский президент Джо Байден сообщил, что санкционировал размещение до 5 тысяч военных США для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане, сообщает пресс-служба Белого дома.
Глава государства санкционировал размещение военных, основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки. Они будут обеспечивать безопасность сокращения персонала США и союзников, эвакуировать афганцев, которые помогали США в период миссии.
Тем временем, Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) контролирует 90 процентов Афганистана.
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