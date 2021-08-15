Байден санкционировал размещение пяти тысяч военных в Афганистане

Американский президент Джо Байден сообщил, что санкционировал размещение до 5 тысяч военных США для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Глава государства санкционировал размещение военных, основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки. Они будут обеспечивать безопасность сокращения персонала США и союзников, эвакуировать афганцев, которые помогали США в период миссии.

Тем временем, Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) контролирует 90 процентов Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанДжо Байден
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