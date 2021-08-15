Байден санкционировал размещение пяти тысяч военных в Афганистане

Глава государства санкционировал размещение военных, основываясь на рекомендациях военных, дипломатов и разведки. Они будут обеспечивать безопасность сокращения персонала США и союзников, эвакуировать афганцев, которые помогали США в период миссии.

Тем временем, Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) контролирует 90 процентов Афганистана.

