«Пусть платят». В Госдуме отвергли вмешательство России в афганскую войну

«Мне кажется, что если так дело пойдет, то весь Афганистан могут захватить талибы. Для России напрямую это опасности не представляет. Если они будут вторгаться на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, тогда это, конечно, будет представлять для России опасность. В связи с этим мы будем проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», - сказал Шерин.

По его словам, России в принципе не стоит вмешиваться во внутриафганский конфликт, а также увеличивать поддержку Кабула, который об этом не просил.

«Во-первых, России не стоит вмешиваться в конфликты, пока ее об этом никто официально не попросил. Во-вторых, официальный Кабул – это союзники США. В-третьих, мы не должны туда в принципе вмешиваться. Если надо наносить какие-то точечные удары, пусть нам платят хорошие деньги за взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество, а потом будем применять соответствующие усилия. Мы очень любим всем помогать, всем приходить на помощь, а потом проходят годы, и нас еще в этом обвиняют. Зачем нам это нужно?» - пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

При этом Шерин не видит проблем в удовлетворении просьбы Афганистана к России о продаже боевых вертолетов, которую озвучил накануне глава МИД этой страны.

«Я не думаю, что это (продажа боевых вертолетов Афганистану – прим. НСН) стратегически опасно. Если нам хотят заплатить хорошие деньги за нашу военную технику, почему бы ее не продать, если ее хотят купить те, кто не признан в России какими-то запрещенными группировками. Если официальные власти желают приобрести, почему бы этого не сделать», - считает парламентарий.

Он также объяснил, почему раньше представители российских властей называли маловероятным сценарий захвата талибами власти в Афганистане.

«Когда начинались события в Сирии, тоже не все думали, что ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН) может захватить всю Сирию. Но, когда Россия вмешивалась, там уже практически 90% этой страны было под ИГИЛом», - заключил собеседник НСН.

8 июля в Москву прибыла делегация катарского политического офиса «Талибана». В ходе переговоров с российской стороной талибы пообещали не нарушать границы стран-соседей Афганистана в Центральной Азии. Кроме того, движение просило российские власти об исключении из санкционного списка Совбеза ООН.

9 июля спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Каублов сказал в комментарии «Радиоточке НСН», что Москве совсем невыгодно, чтобы талибы захватили весь Афганистан.

В конце июля Кабулов говорил журналистам, что Москва готова к сценарию полного захвата власти в Афганистане талибами, но вряд ли он будет реализован.