«Стратегическая победа». Взяв Кандагар и Герат, талибы приблизились к «неизбежному»

Тем временем руководство республики пытается сплотить проправительственные силы в Мазари-Шарифе и просит Россию продать боевые вертолеты, чтобы отсрочить «неизбежное падение власти», о котором говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его мнению, кабульская власть продержится от нескольких недель до нескольких месяцев, но в перспективе талибы захватят Афганистан.

Со своей стороны, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва готова к сценарию полного захвата власти талибами, но вряд ли он будет реализован.

«Во-первых, мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло… Мы прорабатывали и просчитывали в своем анализе различные варианты… значит, мы к этому готовы», - сказал Кабулов журналистам в конце июля.

Однако первая половина августа ознаменовалась целой серией громких побед талибов.

В четверг они объявили о взятии Кандагара, что, по мнению BBC, является их «стратегической победой». Кроме того, 12 августа талибы сообщили о захвате городов Герат (центр одноименной провинции), Газни (центр одноименной провинции), Таринкот (столица провинции Урузган) и Лашкаргах (столица провинции Гильменд).

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил в соцсетях, что они контролируют четыре афганские провинции: Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис.

По данным источников телекомпании Al Jazeera, правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.

Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин сообщил Al Jazeera, что «Талибан» не получал от правительства Афганистана предложений о разделении власти. При этом он отметил, что талибы готовы участвовать в переходном правительстве.