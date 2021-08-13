«Стратегическая победа». Взяв Кандагар и Герат, талибы приблизились к «неизбежному»
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предупреждал НСН, что кабульская власть продержится от нескольких недель до нескольких месяцев.
Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) сообщили в четверг о взятии Кандагара и Герата, которые являются вторым и третьим по величине городами Афганистана.
Талибы, контролирующие около половины из 34 провинций страны, уже заявили о готовности участвовать в «переходном правительстве» и якобы даже получили соответствующее предложение от властей.
Тем временем руководство республики пытается сплотить проправительственные силы в Мазари-Шарифе и просит Россию продать боевые вертолеты, чтобы отсрочить «неизбежное падение власти», о котором говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
По его мнению, кабульская власть продержится от нескольких недель до нескольких месяцев, но в перспективе талибы захватят Афганистан.
Со своей стороны, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что Москва готова к сценарию полного захвата власти талибами, но вряд ли он будет реализован.
«Во-первых, мы не думаем, что такой сценарий сработает, но мы готовы к различным сценариям, если уж на то пошло… Мы прорабатывали и просчитывали в своем анализе различные варианты… значит, мы к этому готовы», - сказал Кабулов журналистам в конце июля.
Однако первая половина августа ознаменовалась целой серией громких побед талибов.
В четверг они объявили о взятии Кандагара, что, по мнению BBC, является их «стратегической победой». Кроме того, 12 августа талибы сообщили о захвате городов Герат (центр одноименной провинции), Газни (центр одноименной провинции), Таринкот (столица провинции Урузган) и Лашкаргах (столица провинции Гильменд).
Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил в соцсетях, что они контролируют четыре афганские провинции: Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис.
По данным источников телекомпании Al Jazeera, правительство Афганистана предложило талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия.
Однако официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин сообщил Al Jazeera, что «Талибан» не получал от правительства Афганистана предложений о разделении власти. При этом он отметил, что талибы готовы участвовать в переходном правительстве.
Ну а что же официальный Кабул?
Официально власти не подтверждают падение Кандагара и других городов. При этом глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла выступил с призывом провести чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по сложившейся ситуации, которую он охарактеризовал как критическую.
Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сказал в эфире «Эха Москвы», что Кабул ждет от Москвы ответа на запрос о возможности покупки новых вертолетов.
«Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ», - отметил министр.
По данным BBC, президент Афганистана Ашраф Гани в среду вылетел в северный город Мазари-Шариф, являющийся «бастионом» противников талибов, чтобы сплотить там проправительственные силы. Он провел там кризисные переговоры с этническим узбекским полевым командиром Абдул Рашидом Дустумом и этническим таджикским лидером Аттой Мохаммадом Нуром. Ранее на этой неделе Гани согласился вооружить проправительственное ополчение.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Андрей Серенко, после возвращения делегации талибов из России они стали действовать агрессивнее.
«Все заявления талибов не дают оснований верить им хоть в чем-то. «Талибан» преследует сегодня одну цель: захват власти в Афганистане. И ради этого они будут врать, изворачиваться, убивать и так далее. Другой цели у них нет», - уверен он.
Со своей стороны, Игорь Стрелков рассказал НСН, с какими проблемами столкнутся талибы в случае, если им удастся прийти к власти в Афганистане.
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