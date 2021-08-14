Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность, сообщает «Би-би-си».

Президент Гани заявил, что ему известно о том, что люди в Афганистане обеспокоены своим будущим. «Уверяю вас, что, как ваш президент, я сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, насилия и перемещений людей», - сказал Гани. Он добавил, что не допустит, чтобы война принесла афганцам смерть, потерю достижений за последние 20 лет, разрушение государственной собственности и нестабильность.

Ранее Генсек ООН назвал ситуацию в Афганистане выходящей из-под контроля. Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в Афганистане становится неуправляемой. Об этом он заявил журналистам накануне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Афганистан
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