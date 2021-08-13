Талибы отвергли предложение правительства Афганистана разделить власть

Радикальное исламистское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) не будет рассматривать предложение правительства Афганистана о разделе властных полномочий в обмен на прекращение огня. Талибы сообщили, что «примут мир» только в обмен на новый исламский эмират.

Официальные лица Афганистана и радикалов рассказали, что правительство президента Ашрафа Гани сделало предложение разделить власть с исламистской группировкой, если боевики согласятся полностью прекратить огонь.

Американское посольство в Кабуле просит своих граждан как можно скорее покинуть Афганистан. Уведомление пришло после подобных сообщений из Германии и Великобритании, передает The Times.

Ранее в Госдуме отвергли вмешательство России в афганскую войну. Россия может продать союзникам США боевые вертолеты, но если они заплатят за это хорошие деньги, сказал НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.



