Калининградский губернатор ответил на слова о блокаде
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отреагировал в Telegram на слова бывшего замглавы МИД Литвы о возможной блокаде региона.
«Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus («Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»)», — написал глава региона, вспомнив фразу из фильма «Александр Невский».
Ранее бывший литовский дипломат Дариус Юргелявичус заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у Североатлантического альянса разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с РФ.
Попытки блокировать Калининградскую область приведут к невиданной до этого эскалации конфликта, заявил ранее президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru