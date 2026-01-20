«Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus («Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет»)», — написал глава региона, вспомнив фразу из фильма «Александр Невский».

Ранее бывший литовский дипломат Дариус Юргелявичус заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у Североатлантического альянса разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с РФ.

Попытки блокировать Калининградскую область приведут к невиданной до этого эскалации конфликта, заявил ранее президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

