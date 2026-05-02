В Роспотребнадзоре назвали лучшие способы защиты от клещей
Самой эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, но существуют и специальные средства, в том числе химические, для защиты от клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что при использовании таких химических средств в форме аэрозолей или мелков возможна практически полная защита от таежных и лесных клещей.
При этом отмечается, что химсредства от клещей не используют для защиты детей до трех лет. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медпомощью и сдать насекомое в лабораторию, передает РИА Новости.
Ранее вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью НСН рассказал, что сейчас в России в основном распространяются аденовирусы и риновирусы, от которых нет вакцин и специального лечения, поэтому предотвратить рост заболеваемости можно с помощью мыться рук, проветривания помещений и сокращения посещений общественных мест при возникновении симптомов болезней.
