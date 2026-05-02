Объем неплатежей в экономике РФ превысил 8 трлн рублей
В январе 2026 года объем просроченной дебиторской задолженности организаций России достиг примерно 8,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обновленные в апреле.
Согласно подсчетам, в апреле 2024 года, эта сумма составила 6,7 трлн рублей.
Отмечается, что в просроченную задолженность входят долги покупателей и заказчиков за товары и услуги компаний. Туда также включены и долги иностранных контрагентов.
Кроме того, по статистике ЦБ РФ, объем кредитов и займов физлиц в стране впервые превысил отметку в 45 трлн рублей. Так, за первые три месяца 2026 года совокупный портфель вырос на 2,2%, прибавив почти 1 трлн рублей.
Также, по данным Росстата, общая сумма долгов по зарплате в стране на конец марта текущего года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. Известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2026 году РФ стала страной с самой низкой безработицей в G20.
- Володин: За полгода интерес европейцев к переезду в РФ вырос в 1,5 раза
- В МИД РФ выдвинули НАТО условие для урегулирования конфликта на Украине
- МЧС: На отдельных территориях РФ могут запретить готовить шашлыки
- В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ
- «Стереть с лица Земли»: Чем ответит РФ на блокаду Калининграда
- Над Курской областью сбили 79 украинских БПЛА
- Захарова: Финансирование терроризма стало традицией в Европе
- В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию
- Трамп пригрозил захватом Кубы