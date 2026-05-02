Объем неплатежей в экономике РФ превысил 8 трлн рублей

В январе 2026 года объем просроченной дебиторской задолженности организаций России достиг примерно 8,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обновленные в апреле.

Согласно подсчетам, в апреле 2024 года, эта сумма составила 6,7 трлн рублей.

Отмечается, что в просроченную задолженность входят долги покупателей и заказчиков за товары и услуги компаний. Туда также включены и долги иностранных контрагентов.

В «Сбере» заявили о беспокойстве тенденцией ухода платежей в наличность

Кроме того, по статистике ЦБ РФ, объем кредитов и займов физлиц в стране впервые превысил отметку в 45 трлн рублей. Так, за первые три месяца 2026 года совокупный портфель вырос на 2,2%, прибавив почти 1 трлн рублей.

Также, по данным Росстата, общая сумма долгов по зарплате в стране на конец марта текущего года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. Известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2026 году РФ стала страной с самой низкой безработицей в G20.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
