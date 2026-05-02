США частично выведут войска из ФРГ

США выведут пять тысяч американских военных из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Парнелла.

По его словам, такое решение США было принято в результате тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах.

Парнелл рассказал, что вывод подразделений ВС США из Германии займет от шести месяцев до года. Согласно данным CBS News, по состоянию на декабрь прошлого года в ФРГ было свыше 36 тысяч американских солдат.