США частично выведут войска из ФРГ
США выведут пять тысяч американских военных из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Шона Парнелла.
По его словам, такое решение США было принято в результате тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах.
Парнелл рассказал, что вывод подразделений ВС США из Германии займет от шести месяцев до года. Согласно данным CBS News, по состоянию на декабрь прошлого года в ФРГ было свыше 36 тысяч американских солдат.
При этом издание NewsNation передавало, что решение сократить количество американских войск связано с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности» в конфликте США и Ирана, которой от них ожидал глава Белого дома.
До этого о возможном сокращении военного контингента в Германии объявил президент США Дональд Трамп. Перед этим он раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что политик не понимает, о чем говорит.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов сообщил, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
