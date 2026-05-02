В АКОРТ назвали самое дешевое мясо для шашлыка в торговых сетях РФ
Второй год подряд свинина остается самым доступным по цене мясом в крупных российских торговых сетях для приготовления шашлыка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.
По его словам, в крупных торговых сетях страны минимальная стоимость свинины начинается от 250 рублей за кг. Богданов уточнил, что за год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории.
На втором месте, добавил председатель АКОРТ, оказалось куриное мясо. Отмечается, что стоимость микса из бедра и крыла цыпленка-бройлера составляет от 260 рублей за кг, а шашлык из мяса цыпленка-бройлера стоит от 285 рублей.
В ассоциации рассказали, что по сравнению с 2025 годом шашлык из курицы подешевел, и его минимальная стоимость снизилась почти на 8%. При этом цены на мясо индейки для шашлыка в среднем на 10% оказались ниже прошлогодних на фоне расширения предложения на рынке. Так, минимальная стоимость шашлычного набора из индюшатины начинается от 511 рублей за кг.
Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник рассказала, что шашлык из курицы и индейки легче всего усваивается организмом и реже вызывает проблемы с пищеварением, тогда как жирное мясо и колбасы могут перегружать желудочно-кишечный тракт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
