В АКОРТ назвали самое дешевое мясо для шашлыка в торговых сетях РФ

Второй год подряд свинина остается самым доступным по цене мясом в крупных российских торговых сетях для приготовления шашлыка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

По его словам, в крупных торговых сетях страны минимальная стоимость свинины начинается от 250 рублей за кг. Богданов уточнил, что за год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории.

На втором месте, добавил председатель АКОРТ, оказалось куриное мясо. Отмечается, что стоимость микса из бедра и крыла цыпленка-бройлера составляет от 260 рублей за кг, а шашлык из мяса цыпленка-бройлера стоит от 285 рублей.