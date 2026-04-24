УДАР ПО ПИТЕРУ И ЗАХВАТ КАЛИНИНГРАДА

В начале апреля в МИД РФ сделали специальное предупреждение странам Балтии из-за возможного «открытия неба» для атакующих Россию украинских беспилотниках. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила тогда, что европейцы предупреждены, а если «не поймут – получат ответ». Однако на сегодняшний день ситуация накалилась еще больше.

Минобороны Финляндии сообщило 23 апреля о внесении в парламент предложения о разрешении ввоза и хранения на территории этой страны ядерного орудия. В Хельсинки указали в этой связи на «ситуации, связанные с обороной», однако в Кремле сочли это «концентрированной конфронтацией».

«Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

24 апреля на первые полосы российских СМИ вышли новости из Польши. Издание Wirtualna Polska выяснило, что Франция и Польша проведут совместные учения над Балтикой, на которых будут отрабатывать ядерные удары по территории России.

По данным издания, условными «мишенями» будут «особо важные цели в районе Санкт-Петербурга». Применение ядерного орудия будут отрабатывать французские пилоты, самолеты которых оснащены ракетами ASMP с ядерными боеголовками. Их польские коллеги будут отвечать за дальнюю разведку, обнаружение целей и удары обычным оружием - крылатыми ракетами JASSM-ER, которые запускаются с истребителей F-16. Отмечается, что французские ядерные боеголовки не будут храниться на территории Польше, однако французские истребители Rafale планируют летать в ее небе.

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ходе учений ОЭС (Объединенные экспедиционные силы) под руководством Великобритании отрабатывается сценарий захвата Калининградской области и ее морской блокады.

«НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. (...) Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», — сказал Грушко РИА Новости.

На фоне милитаристской активности Европы зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не будут помогать своим формальным союзникам в гипотетическом конфликте с Россией.

«Безумные европейские лидеры вовсю разгоняют тему войны с нашей страной, а Франция и Польша – как нынешние передовики милитаристской русофобии – даже начали подготовку к совместным ядерным учениям. (…) Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. (…) Просто Вашингтону действительно не нужна Европа – и её совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина. Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке», - отметив Медведев, завершив свой спич в Telegram словами «Voilà, bóbr kurwa!»