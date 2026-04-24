«Превратятся в дно!»: Зачем Европа отрабатывает ядерные удары по Питеру и захват Калининграда
Франция хочет использовать небо Польши для истребителей с ядерными боеголовками, Великобритания нацеливается на Калининградскую область, а Дмитрий Медведев ответил им по-польски.
Перспектива ядерного конфликта России со странами НАТО вновь вышла на первые полосы СМИ. Вслед за заявлениями Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие и новостями об учениях с имитацией захвата Калининградской области стало известно, что Франция и Польша готовятся отработать ядерные удары по России.
УДАР ПО ПИТЕРУ И ЗАХВАТ КАЛИНИНГРАДА
В начале апреля в МИД РФ сделали специальное предупреждение странам Балтии из-за возможного «открытия неба» для атакующих Россию украинских беспилотниках. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова говорила тогда, что европейцы предупреждены, а если «не поймут – получат ответ». Однако на сегодняшний день ситуация накалилась еще больше.
Минобороны Финляндии сообщило 23 апреля о внесении в парламент предложения о разрешении ввоза и хранения на территории этой страны ядерного орудия. В Хельсинки указали в этой связи на «ситуации, связанные с обороной», однако в Кремле сочли это «концентрированной конфронтацией».
«Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
24 апреля на первые полосы российских СМИ вышли новости из Польши. Издание Wirtualna Polska выяснило, что Франция и Польша проведут совместные учения над Балтикой, на которых будут отрабатывать ядерные удары по территории России.
По данным издания, условными «мишенями» будут «особо важные цели в районе Санкт-Петербурга». Применение ядерного орудия будут отрабатывать французские пилоты, самолеты которых оснащены ракетами ASMP с ядерными боеголовками. Их польские коллеги будут отвечать за дальнюю разведку, обнаружение целей и удары обычным оружием - крылатыми ракетами JASSM-ER, которые запускаются с истребителей F-16. Отмечается, что французские ядерные боеголовки не будут храниться на территории Польше, однако французские истребители Rafale планируют летать в ее небе.
Накануне замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ходе учений ОЭС (Объединенные экспедиционные силы) под руководством Великобритании отрабатывается сценарий захвата Калининградской области и ее морской блокады.
«НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. (...) Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», — сказал Грушко РИА Новости.
На фоне милитаристской активности Европы зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не будут помогать своим формальным союзникам в гипотетическом конфликте с Россией.
«Безумные европейские лидеры вовсю разгоняют тему войны с нашей страной, а Франция и Польша – как нынешние передовики милитаристской русофобии – даже начали подготовку к совместным ядерным учениям. (…) Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет. (…) Просто Вашингтону действительно не нужна Европа – и её совсем не жаль. Ведь она тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина. Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке», - отметив Медведев, завершив свой спич в Telegram словами «Voilà, bóbr kurwa!»
ОТ ЛОНДОНА ДО ПАРИЖА: «ХОТЯТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ДНО»
В России, по традиции, не боятся военной активности Европы. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с НСН пригрозил превращением Великобритании из острова в «дно», комментируя угрозы Калининградской области.
«Они должны понимать, что уничтожением воздушных и надводных целей это не обойдется. И воевать они будут не только с Калининградской областью, которая своими силами может пол-Европы стереть с лица земли. В соответствии с нашей военной доктриной будут нанесены удары по точкам принятия решения. Балтийское море омывает Россию и восемь стран НАТО. Вот все эти страны огребут. Пусть на иранский конфликт посмотрят и сделают выводы. Великобритания, видимо, хочет из острова в дно превратиться. Россия готова к реальной угрозе, мы все заявления берем во внимание. Нужно быть аккуратными с такими играми, это не кораблики на карте. На этих корабликах живые люди находятся, которые могут в мгновении ока оказаться на дне», - сказал депутат.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил НСН, чем грозит странам НАТО размещение ядерного оружия в Финляндии.
«Если они разместят у себя ядерное оружие, то его в мире не прибавится и не убавится. Все равно оно есть только у Франции и Великобритании. Если французы хотят разместить свое ядерное оружие на территории Финляндии, пусть размещают. Но в случае конфликта они могут по своей территории получить ядерный удар. Они сами для себя создали серьезную опасность. Будем иметь это в виду и перенацелим наши ракеты средней дальности, в том числе и на Финляндию», - отметил он.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев ранее указал НСН на главные опасности «открытия неба» странами Балтии для украинских беспилотников.
