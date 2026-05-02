Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ
Артиллерийские учения Northern Strike 26 стартуют в субботу в Финляндии неподалеку от границ России. Об этом пишет РИА Новости.
Маневры пройдут на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо, который находится в 70 километрах от российской границы.
Учения продлятся до 12 мая. Военные будут отрабатывать артиллерийские, минометные, тактические боевые стрельбы. Всего в учениях примут участие 640 военнослужащих.
Ранее СМИ сообщили, что Франция и Польша планируют провести совместные военные учения на восточном фланге НАТО с отработкой применения французского ядерного оружия по целям в России и Беларуси.
- Трамп пригрозил захватом Кубы
- Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном
- Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ
- Над территорией России сбили 215 украинских беспилотников
- Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном
- Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
- Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
- В Югре при пожаре погибла семья из семи человек
- Японская Taiyo Oil закупила российскую нефть с Сахалина
- Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»