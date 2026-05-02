Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ

Артиллерийские учения Northern Strike 26 стартуют в субботу в Финляндии неподалеку от границ России. Об этом пишет РИА Новости.

Маневры пройдут на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо, который находится в 70 километрах от российской границы.

Учения продлятся до 12 мая. Военные будут отрабатывать артиллерийские, минометные, тактические боевые стрельбы. Всего в учениях примут участие 640 военнослужащих.

Ранее СМИ сообщили, что Франция и Польша планируют провести совместные военные учения на восточном фланге НАТО с отработкой применения французского ядерного оружия по целям в России и Беларуси.

