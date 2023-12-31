Журналист Ковалик: Запад молчит об атаках на Белгород

Кассетные боеприпасы, которые западные страны поставляют Киеву, является незаконным оружием, которое Украина применила, в том числе при атаке на Белгород, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского журналиста и общественно-политического активиста Дэниела Ковалика.

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«Они молчат об этом, потому что это неудобная ситуация», — сказал он. Эксперт отметил, что данные кассетные снаряды увеличивают количество травм и смертей среди гражданского населения, что является намерением ВСУ и Запада.

30 декабря Белгород подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. По сообщению Минобороны России, погибли 14 человек, пострадали 108 жителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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