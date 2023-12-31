Гладков: Число погибших в Белгороде увеличилось до 22

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сожалением сообщил, что количество погибших после обстрела областного центра Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 22, раненых - до 109 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 31 декабря, воскресенье.

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«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», - заявил Гладков.

По его данным, из 109 раненых 25 находятся в тяжелом состоянии, их готовят к перевозке в федеральные клиники.

Глава региона сообщил, что всю ночь город убирали коммунальные службы, работники предприятий и городских учреждений, волонтеры, приехала даже семья из Воронежа, отметил он. Всего в уборке задействовали более 2 тысяч человек.

«Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Сегодня восстановительные работы будут продолжены», - заверил Гладков.

В первой половине дня белгородские власти проведут заседание оперативного штаба.

Губернатор области пожелал белгородцам счастья и мира.

Ранее в Белгород по поручению президента РФ прибыл полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Олегович Щеголев. Он провел оперативное совещание с силовым блоком региона и осмотрел пострадавшую территорию, сообщил Гладков.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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