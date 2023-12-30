Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате украинского обстрела в Белгороде.

Теракт против мирных: ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами

Градоначальник назвал совершенный украинской стороной теракт бессмысленным и заявил, что на помощь белгородским врачам выделена бригада медиков в составе группы Минздрава России.

По словам главы столицы, Москву и Белгород связывают тесные братские связи. Собянин отметил, что столица готова предоставить необходимую помощь по восстановлению Белгорода.

Сегодня, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. По сообщению Минобороны России, погибли 14 человек, пострадали 108 жителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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