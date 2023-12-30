Массовые мероприятия отменили в Белгородской области после обстрелов ВСУ

Массовые мероприятия отменили на территории всех девяти муниципальных образований Белгородской области, в самом Белгороде и Яковлевском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Сегодня, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу с украинской стороны. По сообщению Минобороны России, погибли 14 человек, пострадали 108.

Гладков назвал сегодняшнюю атаку самой серьезной за два года обстрелов. Глава региона также сообщил, что доложил об обстановке в Белгороде президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».. Ни один военный объект не пострадал, отмечает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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