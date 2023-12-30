Теракт против мирных: ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами

Минобороны России сообщило, что Киев нанес неизбирательные удары по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Российские средства ПВО перехватили две «Ольхи» и большую часть снарядов «Vampire», однако некоторые «посланники смерти» достигли своих страшных целей и унесли жизни мирных людей. В случае прямого попадания кассетных боеприпасов по городу последствия были бы еще ужаснее, отметили в оборонном ведомстве.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов. Ни один военный объект не пострадал, отмечает агентство.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла под контроль оказание помощи пострадавшим в Белгороде детям. Она находится на связи с профильными ведомствами города, где от украинских обстрелов погибли два ребенка, а 17 получили ранения.



Очевидцы делились кадрами прилетов по городу в соцсетях. На опубликованных видео видно, как обломки ракет градом сыплются рядом с новогодней елкой в центре Белгорода. Люди, преодолевая панику и страх, пытаются помочь раненным, оказывая экстренную помощь прямо на улице. Жители сплотились, все помогают друг другу, сообщают очевидцы.



«Обзванивают строительные организации, у кого есть запасы пленки и фанеры. Необходимо срочно закрывать крыши и побитые стекла», - говорит местный житель.

