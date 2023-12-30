Теракт против мирных: ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами
В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 14 человек, более сотни пострадали. Украинские военные «били» запрещенными кассетными боеприпасами по жилым домам и торговому центру, не повредив ни одного военного объекта.
В канун Нового года украинская сторона нанесла удары по мирному населению Белгорода, убив 14 человек, в том числе двоих детей. Еще 108 жителей получили ранения. В городе долгое время звучала сирена ракетной опасности, а глава региона Вячеслав Гладков просил местных жителей спускаться в укрытия.
Минобороны России сообщило, что Киев нанес неизбирательные удары по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Российские средства ПВО перехватили две «Ольхи» и большую часть снарядов «Vampire», однако некоторые «посланники смерти» достигли своих страшных целей и унесли жизни мирных людей. В случае прямого попадания кассетных боеприпасов по городу последствия были бы еще ужаснее, отметили в оборонном ведомстве.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что при обстреле ВСУ повреждения получили порядка 40 гражданских объектов. Ни один военный объект не пострадал, отмечает агентство.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла под контроль оказание помощи пострадавшим в Белгороде детям. Она находится на связи с профильными ведомствами города, где от украинских обстрелов погибли два ребенка, а 17 получили ранения.
Очевидцы делились кадрами прилетов по городу в соцсетях. На опубликованных видео видно, как обломки ракет градом сыплются рядом с новогодней елкой в центре Белгорода. Люди, преодолевая панику и страх, пытаются помочь раненным, оказывая экстренную помощь прямо на улице. Жители сплотились, все помогают друг другу, сообщают очевидцы.
«Обзванивают строительные организации, у кого есть запасы пленки и фанеры. Необходимо срочно закрывать крыши и побитые стекла», - говорит местный житель.
ПУТИНУ ДОЛОЖИЛИ, В ООН ОБРАТИЛИСЬ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом обстрел Белгорода ВСУ. Дипломат заявила, что это станет предметом разбирательства в СБ ООН - Россия уже запросила заседание.
«Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители», — заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода с украинской стороны. Песков отметил, что по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим при обстреле ВСУ.
Следственный комитет России возбудил дело по трем статьям после массированного удара ВСУ по Белгороду: «покушение на убийство», «убийство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». В Белгород по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина направлены специалисты центрального аппарата ведомства.
БЕЛГОРОДУ ПОМОГУТ ВСЕ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал трагедию бесчеловечным преступлением со стороны украинских властей в канун новогодних праздников.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что удар ВСУ по Белгороду — настоящая подлость.
«Подмосковье тоже с вами. Мы обязательно поможем всем, кому потребуется наша поддержка», — сказал он.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Губернатор приграничной Курской области, которая сама часто страдает от украинских обстрелов, Роман Старовойт переговорил с Гладковым и предложил помощь региону.
«Наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь. Сегодняшние удары по гражданским объектам абсолютно бессмысленны», — сказал Старовойт.
Глава приграничной Брянской области Александр Богомаз сказал, что обстрелы Белгорода со стороны украинских боевиков чудовищны. Второй день ВСУ массированно атакуют приграничные территории — Белгородскую и Брянскую области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде в результате обстрела города со стороны ВСУ и сказал, что регион готов оказать любую помощь.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что столица выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ для Белгорода. Также при необходимости Белгороду выделят необходимую помощь по восстановлению, отметил Собянин.
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