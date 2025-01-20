СМИ: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с... Владимиром Путиным в ближайшие дни после его приведения к присяге», — отмечает СМИ, ссылаясь на источники.
Темой беседы станет обсуждение личной встречи глав государств в ближайшие месяцы, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине. Согласована ли дата переговоров, пока неясно.
Ранее во время выступления на митинге Дональд Трамп пообещал завершить конфликты на Украине и Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну, пишет 360.ru.
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