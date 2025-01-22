«Танго для двоих»: Трамп делает комплименты Путину, угрожая санкциями

«ТАНГО ДЛЯ ДВОИХ»

Как заявил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН, Трамп в дальнейшем будет выбирать между «угрозами» и «смягчением» санкций в адрес России, пока же у него еще есть возможность экономически надавить на Москву.

«Остаются некоторые возможности, например, заблокировать датские проливы, чтобы наши танкеры никак не могли пройти. Но это все пока в сфере угроз, теоретически еще можно какой-то нажим осуществить, Трамп будет маневрировать», - пояснил он.

По словам Трампа, в Вашингтоне на данный момент также изучают вопрос о дальнейших поставках оружия Киеву. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. При этом ранее политик подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней. Предполагается, что за это время администрация президента проанализирует нынешние договоренности и сделает выводы об их целесообразности на будущее.

Среди прочего Трамп в очередной раз подчеркнул, что военный конфликт на Украине никогда не должен был начаться, и отчасти это стало возможным в результате некомпетентности предыдущей администрации США. Политик убежден, что Путин не уважал экс-президента США Джо Байдена.

Как добавил Трамп, он готов встретиться с президентом России в любое время, когда Путину будет удобно, пообещав скоро сообщить о сроках этой возможной встречи.

Между тем газета The Washington Post со ссылкой на украинского военного корреспондента сообщила, что из Пентагона уволили или перевели на другие должности всех сотрудников, отвечающих за поставки вооружения ВСУ. Предположительно такое кадровое решение свидетельствует о перезагрузке отношений.