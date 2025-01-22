«Танго для двоих»: Трамп делает комплименты Путину, угрожая санкциями
Дональд Трамп намерен переговорить с Владимиром Путиным в самое ближайшее время, призывая к миру, при этом не исключает дальнейших поставок оружия Киева.
Ужесточение санкций против России вероятно, если Москва откажется от переговоров по регулированию конфликта на Украине, допустил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Он также уточнил, что президент России Владимир Путин является умным человеком, разговор между политиками может состояться «очень скоро». При этом Трамп подчеркнул, что лидер Украины Владимир Зеленский хочет мира, однако «для танго требуется двое».
«ТАНГО ДЛЯ ДВОИХ»
Как заявил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН, Трамп в дальнейшем будет выбирать между «угрозами» и «смягчением» санкций в адрес России, пока же у него еще есть возможность экономически надавить на Москву.
«Остаются некоторые возможности, например, заблокировать датские проливы, чтобы наши танкеры никак не могли пройти. Но это все пока в сфере угроз, теоретически еще можно какой-то нажим осуществить, Трамп будет маневрировать», - пояснил он.
По словам Трампа, в Вашингтоне на данный момент также изучают вопрос о дальнейших поставках оружия Киеву. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. При этом ранее политик подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней. Предполагается, что за это время администрация президента проанализирует нынешние договоренности и сделает выводы об их целесообразности на будущее.
Среди прочего Трамп в очередной раз подчеркнул, что военный конфликт на Украине никогда не должен был начаться, и отчасти это стало возможным в результате некомпетентности предыдущей администрации США. Политик убежден, что Путин не уважал экс-президента США Джо Байдена.
Как добавил Трамп, он готов встретиться с президентом России в любое время, когда Путину будет удобно, пообещав скоро сообщить о сроках этой возможной встречи.
Между тем газета The Washington Post со ссылкой на украинского военного корреспондента сообщила, что из Пентагона уволили или перевели на другие должности всех сотрудников, отвечающих за поставки вооружения ВСУ. Предположительно такое кадровое решение свидетельствует о перезагрузке отношений.
ВЫПОЛНЯЕТ ОБЕЩАНИЯ
Помимо заявлений по украинскому вопросу Трамп также рассказал и о создании в США компании StarGate, которая инвестирует $500 миллиардов в развитие искусственного интеллекта и суперкомпьютеров.
«Запишите это название, я думаю, вы о нем много услышите в будущем», - заверил лидер США.
Новую компанию создадут американский разработчик в области ИИ OpenAI, японский конгломерат SoftBank и компания из США по разработке программного обеспечения Oracle. Каждая компания первоначально инвестирует в проект $100 миллиардов. При этом первым этапом развития станет строительство датацентра в Техасе.
Также в своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что помиловал основателя торговой онлайн-площадки в даркнете Silk Road Росса Ульбрихта. С 2015 года он отбывал пожизненный срок, поскольку на маркетплейсе, созданном им, анонимно продавали наркотики и поддельные документы. По мнению Трампа, наказание Ульбрихта было несоразмерно его преступлению.
Как напоминает Axios, смягчить приговор для основателя Silk Road президент США обещал еще в рамках своей предвыборной кампании. Трамп пытался заручиться поддержкой либертарианцев, которые считают Ульбрихта героем.
Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ сообщал, что встреча Трампа и Путина пройдет не раньше марта 2025 года. По его словам, сначала должен состояться телефонный диалог политиков, передает «Радиоточка НСН».
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