«100 дней не хватит!»: Трамп попытается убедить Путина «обменять» Украину на Китай

План президента США Дональда Трампа остановить украинский конфликт за 100 дней заведомо провальный: его спецпредставитель по Украине Кит Келлог предлагает лишь заморозку конфликта, а сам Трамп не намерен просто так с «барского плеча» дарить РФ такую зону влияния. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, сообщило издание WSJ. В материале уточняется, что практически никто не думает, что Келлог сможет остановить украинский конфликт за 100 дней. При этом Трамп намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. Блохин отметил, что временной промежуток, за который Трамп обещает закончить конфликт на Украине, с каждым разом становится все больше.