«100 дней не хватит!»: Трамп попытается убедить Путина «обменять» Украину на Китай
Россия не будет рисковать отношениями с Китаем ради Украины, как этого хочет Трамп, поэтому США никак не удастся закончить военный конфликт на Украине за 100 дней, заявил НСН Константин Блохин.
План президента США Дональда Трампа остановить украинский конфликт за 100 дней заведомо провальный: его спецпредставитель по Украине Кит Келлог предлагает лишь заморозку конфликта, а сам Трамп не намерен просто так с «барского плеча» дарить РФ такую зону влияния. Об этом в беседе с НСН рассказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, сообщило издание WSJ. В материале уточняется, что практически никто не думает, что Келлог сможет остановить украинский конфликт за 100 дней. При этом Трамп намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. Блохин отметил, что временной промежуток, за который Трамп обещает закончить конфликт на Украине, с каждым разом становится все больше.
«Думаю, что Трамп начинает сталкиваться с текущей политической реальностью. То есть его 48 часов, как видите, превратились уже в 100 дней. И он уже переложил все больше на Келлога, чем на себя. Хотя, изначально, он пытался выглядеть как президент, который решает нерешаемые задачи по мгновению ока. Трамп - бизнесмен, прагматик, и так просто дарить Украину России «с барского плеча» он точно не будет. Не зря журнал Forbes оценил ресурсную базу Украины в $15 трлн. Вообще на Западе никто не разбрасывается государствами, которые сравнимы по территории с Францией и Германией. Обычно идет бескомпромиссная борьба за сферы влияния, тем более они так долго боролись за Украину», - отметил Блохин.
По словам Блохина, план Трампа по окончанию военных действий на Украине заключается в давлении на Россию с целью заставить ее ослабить свои контакты с Китаем «в обмен» на Украину.
«Во-первых, скорее всего, Трамп будет пытаться разменять Украину на Китай. То есть они отказываются от поддержки Украины, а мы должны сократить свое партнерство с Китаем. Очевидно, что по украинскому треку пространство для маневра сразу сокращается, потому что мы не будем рисковать отношениями с Китаем. А во-вторых, то, что предлагает Келлог, - это заморозка конфликта по линии соприкосновения, а не решение, не нейтральный статус всей Украины, как мы хотели. Поэтому здесь 100 дней точно не хватит», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Трамп предложит российскому коллеге президенту РФ Владимиру Путину корейский вариант прекращения конфликта на Украине, что вряд ли устроит Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
- Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова
- Слуцкий назвал «перебором» исполнение гимна перед каждым заседанием Госдумы
- В России подешевели огурцы и яйца
- Трамп пригрозил России новыми санкциями и призвал завершить спецоперацию
- Поезд в Индии сбил 12 человек из другого экспресса из-за паники
- Глава дипломатии ЕС пообещала новые меры поддержки Украины
- Британские ВМС проследят за исследовательским судном «Янтарь»
- «Денег не хватает»: Дрессировщик Куклачев пожаловался на маленькую пенсию
- Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru