«Санкционная война»: США потребовали от Индии разгрузить российские танкеры

США ТРЕБУЮТ ОТ ИНДИИ

Накануне в США потребовали от властей Индии разгрузить российские танкеры с нефтью, которые находятся под санкциями. Вашингтон попросил осуществить это до 27 февраля.

«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», - сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на замминистра нефти и газа Индии Панкаджа Джайни.

При этом, по его словам, крайний срок завершения финансовых операций намечен на 12 марта, передает RT.