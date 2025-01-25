«Санкционная война»: США потребовали от Индии разгрузить российские танкеры
Такая мера была введена для нефтяных судов из РФ, которые находятся под санкциями. Вашингтон потребовал сделать это до 27 февраля.
В январе 2025 года США усилили санкции против России. В особенности они затронули энергетическую сферу РФ. Некоторые специалисты предполагают, что приход вновь избранного американского президента Дональда Трампа к власти ослабит антироссийские санкции, другие — что политик будет «маневрировать». Между тем, США пытаются надавить на Россию и через другие страны.
США ТРЕБУЮТ ОТ ИНДИИ
Накануне в США потребовали от властей Индии разгрузить российские танкеры с нефтью, которые находятся под санкциями. Вашингтон попросил осуществить это до 27 февраля.
«Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», - сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на замминистра нефти и газа Индии Панкаджа Джайни.
При этом, по его словам, крайний срок завершения финансовых операций намечен на 12 марта, передает RT.
К тому же Джайн пообещал, что Индия и дальше продолжит закупать нефть из России, если продукт будет продаваться по цене ниже $60 за баррель, которую установили представители западных стран, и без участия российских компаний и судов, которые находятся под санкциями.
До этого экономист Василий Колташов в интервью НСН предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти в качестве знака доброй воли, но нет никаких шансов на то, что он прикажет Евросоюзу прекратить санкционную войну против РФ.
«На то, что американцы прикажут Евросоюзу прекратить санкционную войну с Россией, нет никаких шансов. Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть. Поэтому зачем им снимать санкции? Скорее всего, европейские санкции не будут сняты, в том числе и арест активов не будет снят. Европейские лидеры будут гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку. Трамп будет играть в некоторое смягчение… Какие-то санкции, кстати говоря, можно просто снять в качестве знака доброй воли. Санкции по нефти, например», - сказал он.
«САНКЦИОННАЯ ВОЙНА»
10 января США ввели санкции в отношении свыше 200 компаний и физлиц, которые связаны с энергетическим сектором РФ. Рычаги давления затронули и более 180 судов. К тому же представители Минфина США заявили, что изменили санкционную политику, поэтому теперь ограничения могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК России.
При этом в РФ не раз утверждали, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Российский президент Владимир Путин говорил, что политика по сдерживанию и ослаблению России является долгосрочной стратегией Запада, а сами санкции наносят серьезный удар по всей мировой экономике.
Василий Колташов считает, что санкционная война не закончится в ближайшее время, поскольку является частью общего противостояния с Россией.
«Санкционная война является частью общего противостояния с Россией. Задача — сломать российское государство, российские корпоративные структуры взять под контроль. Даже может самих корпоративных структур никаких и не надо, типа "Газпрома", "Роснефти"... Они просто заберут месторождения, наподобие того, как в Казахстане это происходит. Для них эта модель, очевидно, самая интересная. Даже может быть более радикальная модель, типа аргентинской, чтобы государство вообще расформировать, министерства ликвидировать, природные богатства дать американским, прежде всего, компаниям», - предположил экономист.
В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН заметил, что Дональд Трамп будет выбирать между «угрозами» и «смягчением» санкций в адрес России, но пока еще есть возможность экономически надавить на Москву.
«На Россию он (Дональд Трамп – прим. НСН) может влиять только санкциями. И этот подход у него остается. Он несколько раз повторил, что будет «угрожать», грубо говоря, если Россия не согласится с его предложениями. А если согласится, санкции будут ослаблены. Санкции введены в достаточном объеме, поэтому трудно представить, какие еще можно ввести сейчас санкции против России. Остаются некоторые возможности, например, заблокировать датские проливы, чтобы наши танкеры никак не могли пройти. Но это все пока в сфере угроз, теоретически еще можно какой-то нажим осуществить, Трамп будет маневрировать», - объяснил он.
До этого бывший министр экономики России Андрей Нечаев отметил, что из-за новых ограничительных мер со стороны США РФ может не досчитаться миллиардов и даже десятков миллиардов долларов доходов уже в ближайшие месяцы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель в интервью НСН заявил, что даже полный запрет поставок из РФ в США никакой роли играть не будет, а союзники Дональда Трампа в ЕС уже не пойдут на новые ограничения.
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