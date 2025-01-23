«Ответит без суфлера»: Вассерман о новом интервью Путина американскому блогеру
Анатолий Вассерман заявил НСН, что несколько раз западные СМИ пытались публиковать интервью Владимира Путина не в точном тексте, а в пересказе, но их потом лишали доступа на официальные мероприятия.
Интервью российского лидера Владимира Путина американским журналистам – это возможность донести позицию России, но шансов сегодня мало, заявил НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Американский подкастер Лекс Фридман собрался приехать в Россию, чтобы взять интервью у Путина, «несмотря на все риски». Об этом он сообщил на подкасте комика и актера Джо Рогана, выпуск которого размещен на Youtube. Фридман напомнил, что уже брал интервью у украинского президента Владимира Зеленского в начале января. Также блогер брал интервью у Илона Маска, Дональда Трампа и Марка Цукерберга. Вассерман рассказал, как это интервью может быть полезным Путину.
«Это возможность донести наши сведения до народа в тех странах, которые поддерживают Украину, распространяют заведомо ложные данные и так далее. Честно скажу, шансы донести мысль не такие уж большие, потому что большая часть обитателей США и Европы разделяют убеждения своего руководства. Они хотят затыкать дырки в своей экономике нашими ресурсами, у нас такое было в 90-е. Владимир Владимирович уже несколько раз намекал, что нет у них никаких шансов вновь нас ограбить», - отметил он.
Вассерман сравнил «стили» интервью мировых лидеров, отметив, что Путин никогда не испытывает проблем при ответах на вопросы.
«Первые лица очень разным образом подходят к подготовке такого мероприятия. Байден, например, всегда избегал всяческих бесед без телесуфлера, Владимир Владимирович довольно часто общается с представителями СМИ, включая зарубежные. Также Владимир Владимирович, пожалуй, один из самых часто расспрашиваемых руководителей государств, один из лучше всего отвечающих. Это показывает, что проблем у него при интервью не возникает», - рассказал он.
По его словам, журналисты преследуют и свои личные цели в подобных мероприятиях, но иногда это все-таки искренняя попытка разобраться.
«Несколько раз западные СМИ пытались публиковать интервью Владимира Владимировича не в точном тексте, а в пересказе. Это заканчивалось тем, что таких журналистов просто переставали приглашать на серьезные мероприятия. Кроме попыток поднять собственный рейтинг у журналистов бывает еще и искреннее желание разобраться. Надо понимать, что в США и Европе тоже разные мнения по поводу украинского конфликта. Это иногда внутренняя борьба в стране. Что касается рисков, журналиста после интервью с Путиным могут больше не впустить на Украину, ему могут объявить бойкот некоторые его коллеги и некоторые лица, принимающие решения», - заключил собеседник НСН.
Американский блогер Лекс Фридман действительно контактировал с Москвой по поводу возможного интервью с Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль может рассмотреть Фридмана как интервьюера, но это не вопрос ближайшей перспективы, договоренностей с ним нет, уточнил он.
В феврале 2024 года вышло интервью российского президента американскому журналисту Такеру Карлсону. Для этого он также посещал Москву. Решение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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