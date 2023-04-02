Спасибо, что «живой». Союзное государство помогает Москве и Минску противостоять Западу
Сотрудничество России и Белоруссии способствует сдерживанию Запада и развитию экономики двух стран.
Президент Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму. Она опубликована на сайте Кремля.
Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Москва и Минск эффективно сотрудничают на международной арене, в сфере безопасности и обороны, отметил российский лидер. Он обратил внимание на укрепление финансового и технологического суверенитета.
По словам Путина, Россия и Белоруссия совершенствуют механизмы Союзного государства. Глава государства выразил уверенность в успехе дальнейшей работы.
В статье для CNN американский политолог Кейр Джайлз высоко оценил решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его мнению, это позволило сдержать Запад от более масштабной поддержки Украины.
Политолог считает, что США и Европа после решения Путина передумают «идти до конца» в вопросах поддержки Киева.
О размещении тактических ядерных вооружений президент России объявил в конце прошлой недели. Строительство хранилища завершится до 1 июня, уточнил он.
Причиной корректировки концепции внешней политики РФ стали кардинальные геополитические изменения, заявил ранее Путин. По его словам, обновленный документ станет основой для дальнейшей работы на международных площадках, передает НСН.
Белоруссии нужно быть готовой к тому, что страна может стать ареной для боевых действий между Россией и НАТО в случае военного конфликта, рассказал в интервью НСН политолог, доцент Финансовогоуниверситета при правительстве России Александр Шпаковский.
«Лукашенко неоднократно заявлял, что в случае внешней агрессии будет немедленно нанесен симметричный удар всеми имеющимися у нас на сегодняшний день средствами. Я не берусь рассуждать, как будут развиваться события, но не исключаю, что в случае внешней агрессии в отношении Белоруссии речь будет идти не о присоединении к СВО, а в объявлении войны противнику, который решится на такой шаг», - заключил Шпаковский.
Однако, партнерство Росси и Белоруссии происходит не только в военной сфере, но и в экономике – оживают положения документов, подписанных в рамках создания Союзного государства. В российской экономике происходит «белорусизация». Об этом заявил политолог Петр Петровский, передает информационное агентство БЕЛТА.
«Нельзя говорить, что только государственная, либо только частная собственность эффективна, уходить в крайности. Ни в коем случае этим заниматься не надо. Но то, что приоритет должен быть, чтобы стратегические ресурсы, стратегические отрасли, от которых зависит и безопасность, и развитие всего государства, были в государственной собственности, конечно, это должно быть так. Более того, мне многие российские коллеги говорят такое выражение - "белорусизация России в плане экономики". И это не в Беларуси придумано. Это термин, который используют российские экономисты», – утверждает эксперт.
По словам Петровского, эти процессы не являются аналогами советских подходов. В стратегии развития необходимо ставить акценты в промышленности, сельском хозяйстве, реальном секторе экономики России. При этом Белоруссия выиграет, если союзники будут развивать высокотехнологичные отрасли, подчеркнул политолог.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать».
На этом фоне депутат Госдумы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что перемирие на сегодняшний день невозможно.
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