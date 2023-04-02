Спасибо, что «живой». Союзное государство помогает Москве и Минску противостоять Западу

В статье для CNN американский политолог Кейр Джайлз высоко оценил решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его мнению, это позволило сдержать Запад от более масштабной поддержки Украины.

Политолог считает, что США и Европа после решения Путина передумают «идти до конца» в вопросах поддержки Киева.

О размещении тактических ядерных вооружений президент России объявил в конце прошлой недели. Строительство хранилища завершится до 1 июня, уточнил он.

Причиной корректировки концепции внешней политики РФ стали кардинальные геополитические изменения, заявил ранее Путин. По его словам, обновленный документ станет основой для дальнейшей работы на международных площадках, передает НСН.