Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза

Тема большого заседания Совбеза пока не раскрывается. О ней объявят позже, заявил представитель Кремля.

Путин собирается принять верительные грамоты у иностранных послов и встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также сообщается о намерении главы государства посетить один из регионов.

В новой волне частичной мобилизации нет необходимости, заявил «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в строй еще не полностью введены части, сформированные прошлой осенью.

