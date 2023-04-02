Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тема большого заседания Совбеза пока не раскрывается. О ней объявят позже, заявил представитель Кремля.
Путин собирается принять верительные грамоты у иностранных послов и встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также сообщается о намерении главы государства посетить один из регионов.
В новой волне частичной мобилизации нет необходимости, заявил «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в строй еще не полностью введены части, сформированные прошлой осенью.
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