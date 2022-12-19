«Измышления о принуждении»: Запад испугался визита Путина в Минск
Путин и Лукашенко сдержанно рассказали о ВТС, Песков назвал безосновательными измышлениями слухи о «принуждении» Белоруссии к спецоперации, однако Германия уже забеспокоилась.
Президент России Владимир Путин в понедельник впервые за три года прибыл в Минск, где провел с белорусским коллегой Александром Лукашенко переговоры по вопросам безопасности.
В состав делегации, в частности, вошел министр обороны РФ Сергей Шойгу, при этом в Кремле развеяли слухи о том, что в ходе переговоров якобы будет поднят вопрос участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Между тем, в Германии уже выразили обеспокоенность визитом Путина в Минск
В ходе российско-белорусских переговоров был поднят вопрос военно-технического сотрудничества. При этом каких-то судьбоносных заявлений не последовало.
Путин, в частности, сказал о кооперации в военно-технической сфере.
«Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства», - отметил президент РФ.
Со своей стороны, Лукашенко сказал, что «наши западные так называемые партнеры» очень беспокоятся из-за его частых встреч с Путиным.
Информация о переговорах министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина также оказалась крайне лаконичной.
«Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств», - написал в соцсетях помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
В преддверии переговоров Путина с Лукашенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин едет в Минск якобы для «принуждения» Белоруссии к участию в спецоперации.
Представитель Кремля сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, что это «абсолютно глупые и безосновательные измышления».
Он также объяснил, почему глава государства давно не был в белорусской столице.
«Он же не был в Минске не по своей воле. Два года пандемии, но то, что он не был в Минске, не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне», - разъяснил Песков.
Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский допускал в беседе с НСН, что его страна может «ответить», если на нее нападет Украина.
«Что касается непосредственно военного вмешательства Белоруссию в российскую спецоперацию, мы не слышали никогда на официальном уровне и даже на неофициальном обращений к Белоруссии с просьбой присоединиться. Таких просьб от Москвы не поступало. Конституция Белоруссии предусматривает оборонительную военную доктрину. Если последует нападение на Белоруссию со стороны Украины, будет ответ», - отметил Шпаковский.
Он напомнил, что сейчас на территории Белоруссии развернута региональная группировка войск Союзного государства, в которую входит часть российской и части белорусской армии.
«Пока эти подразделения выполняют оборонительные задачи. Мы не гарантируем того, что российским военным командованием не будет принято решение о возобновлении наступательных действий с территории Белоруссии в направлении Киева. Мы таких гарантий киевскому режиму не даем, ни юридических, ни моральных обязательств у нас нет. Но говорить о том, что Белоруссия вступит в спецоперацию по своей воле, такой информации нет», - добавил политолог.
Тем не менее, в Германии уже выразили озабоченность визитом Путина в Минск.
«Канцлеру известно, что российского президента Путина сегодня - думаю, впервые за три года - ждут в Белоруссии. Что касается дальнейшего – необходимо подождать. Конечно, в этой связи есть беспокойства», - сказал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт журналистам в понедельник.
По его словам, в Берлине волнуются о том, изменит ли Белоруссия свою роль в спецоперации на Украине. «Мы видим, по меньшей мере, что Белоруссия оказывает помощь», - добавил Хебештрайт.
Президент России приехал в Белоруссию впервые с июня 2019 года. На момент выхода материала переговоры Путина с Лукашенко продолжаются.
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