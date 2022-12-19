«Измышления о принуждении»: Запад испугался визита Путина в Минск

Президент России Владимир Путин в понедельник впервые за три года прибыл в Минск, где провел с белорусским коллегой Александром Лукашенко переговоры по вопросам безопасности.

В состав делегации, в частности, вошел министр обороны РФ Сергей Шойгу, при этом в Кремле развеяли слухи о том, что в ходе переговоров якобы будет поднят вопрос участия Белоруссии в спецоперации на Украине. Между тем, в Германии уже выразили обеспокоенность визитом Путина в Минск

В ходе российско-белорусских переговоров был поднят вопрос военно-технического сотрудничества. При этом каких-то судьбоносных заявлений не последовало.

Путин, в частности, сказал о кооперации в военно-технической сфере.

«Есть направление, связанное с военно-техническим взаимодействием. Это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства», - отметил президент РФ.

Со своей стороны, Лукашенко сказал, что «наши западные так называемые партнеры» очень беспокоятся из-за его частых встреч с Путиным.

Информация о переговорах министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина также оказалась крайне лаконичной.

«Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств», - написал в соцсетях помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

В преддверии переговоров Путина с Лукашенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин едет в Минск якобы для «принуждения» Белоруссии к участию в спецоперации.

Представитель Кремля сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, что это «абсолютно глупые и безосновательные измышления».

Он также объяснил, почему глава государства давно не был в белорусской столице.

«Он же не был в Минске не по своей воле. Два года пандемии, но то, что он не был в Минске, не привело к паузе в двусторонних отношениях на высшем уровне», - разъяснил Песков.