Правительство Белоруссии и «Газпром» подписали протокол о формировании цены на газ

«Подписан протокол ... о порядке формирования цен при поставке природного газа ... и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Согласно документу, цена на топливо сформирована в привязке к российскому рублю. Кроме того, стоимость газа согласовали исходя из условий 2022 года, пишет RT.

