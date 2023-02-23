Правительство Белоруссии и «Газпром» подписали протокол о формировании цены на газ
Компания «Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику и уровне наценки на топливо до 2025 года. Об этом сообщили в белорусском Минэнерго.
«Подписан протокол ... о порядке формирования цен при поставке природного газа ... и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Согласно документу, цена на топливо сформирована в привязке к российскому рублю. Кроме того, стоимость газа согласовали исходя из условий 2022 года, пишет RT.
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