«Короткий путь на Москву»: Белорусский политолог о скоплении войск НАТО у границ

Белоруссии нужно быть готовой к тому, что страна может стать ареной для боевых действий между Россией и НАТО в случае военного конфликта, рассказал в интервью НСН политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Шпаковский.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что на границах страны сосредоточены 23,5 тысячи солдат НАТО, а бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил мнение, что альянс планирует начать военные действия против Минска. Именно поэтому страны Запада призвали своих граждан покинуть территории Белоруссии и России, считает Арестович.

«Поляки не скрывают в своем военном планировании, что Белоруссия рассматривается Варшавой в качестве потенциального противника, и, естественно, в случае начала боевых действий между Россией и блоком НАТО – а этот сценарий мы тоже рассматриваем, Белоруссия может стать потенциальной ареной, как это уже неоднократно случалось. Наша территория и в годы первой мировой войны, и в годы Великой Отечественной войны была ареной для военного противостояния – это короткий путь на Москву. В этой связи у нас с Россией давно сложились отношения в военной сфере. У Минска и Москвы есть союзная доктрина, которая предусматривает планы обороны на случай внешней агрессии, есть региональная группа войск Союзного государства – это белорусская армия плюс подразделения Западного военного округа России», - заявил Шпаковский.