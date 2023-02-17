«Короткий путь на Москву»: Белорусский политолог о скоплении войск НАТО у границ
В случае военного конфликта между Россией и НАТО Белоруссия может стать ареной для противостояния, как это было в предыдущих мировых войнах, заявил в беседе с НСН политолог Александр Шпаковский.
Белоруссии нужно быть готовой к тому, что страна может стать ареной для боевых действий между Россией и НАТО в случае военного конфликта, рассказал в интервью НСН политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Шпаковский.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что на границах страны сосредоточены 23,5 тысячи солдат НАТО, а бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил мнение, что альянс планирует начать военные действия против Минска. Именно поэтому страны Запада призвали своих граждан покинуть территории Белоруссии и России, считает Арестович.
«Поляки не скрывают в своем военном планировании, что Белоруссия рассматривается Варшавой в качестве потенциального противника, и, естественно, в случае начала боевых действий между Россией и блоком НАТО – а этот сценарий мы тоже рассматриваем, Белоруссия может стать потенциальной ареной, как это уже неоднократно случалось. Наша территория и в годы первой мировой войны, и в годы Великой Отечественной войны была ареной для военного противостояния – это короткий путь на Москву. В этой связи у нас с Россией давно сложились отношения в военной сфере. У Минска и Москвы есть союзная доктрина, которая предусматривает планы обороны на случай внешней агрессии, есть региональная группа войск Союзного государства – это белорусская армия плюс подразделения Западного военного округа России», - заявил Шпаковский.
Политолог отмечает, что присутствие войска альянса у границ Белоруссии происходит постоянно.
«Наращивание военного присутствия НАТО у белорусских границ – это такой долгосрочный тренд, не явление сегодняшнего дня. Это происходило перманентно», - сказал Шпаковский.
При этом он отметил, что Белоруссия, несмотря на то,что Конституция страны запрещает ведение инициативной войны, Минск оставляет за собой право ответить агрессору всеми имеющимися у страны вооружениями.
«Лукашенко неоднократно заявлял, что в случае внешней агрессии будет немедленно нанесен симметричный удар всеми имеющимися у нас на сегодняшний день средствами. Я не берусь рассуждать, как будут развиваться события, но не исключаю, что в случае внешней агрессии в отношении Белоруссии речь будет идти не о присоединении к СВО, а в объявлении войны противнику, который решится на такой шаг», - заключил Шпаковский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в пятницу с рабочим визитом в Москву. Он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы обороны, импортозамещения и развития интеграции в рамках Союзного государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- СМИ: Террористы напали на полицейский участок в Пакистане
- В больнице умер заключенный из «Матросской тишины»
- Макрон призвал западные страны поддержать контрнаступление Украины
- Будина заподозрила в «Чебурашке» пропаганду западных ценностей
- Питерский «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану»
- Макрон: устойчивый мир в Европе невозможен без учета России
- Председатель Мюнхенской конференции назвал грех Путина
- Зеленский заявил, что Украина вернёт контроль над утраченными территориями
- Украинский алфавит снова хотят перевести на латиницу
- Девять домов по реновации ввели в Москве в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru